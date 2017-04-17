Лавров предупредил зарвавшегося Трампа об атаке

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о напряженной ситуации вокруг Корейского полуострова. По словам дипломата, Москва надеется, что Вашингтон воздержится от атаки на Пхеньян.

"Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН", – заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкером Ндиаем. В то же время он подчеркнул, что это никому не дает карт-бланш на нарушение норм международного права.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва полагает, что односторонних действий, наподобие тех, которые США предприняли в Сирии, больше не будет. Лавров также выразил надежду, что Вашингтон займет позицию, которую американский лидер Дональд Трамп неоднократно озвучивал в ходе своей избирательной кампании.

Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею сообщил об окончании "эры стратегического терпения" по отношению к КНДР. По итогам встречи с временно исполняющим обязанности главы республики Хван Ге Аном он подчеркнул: Пхеньяну не стоит сомневаться в "решимости Вашингтона быть вместе с союзниками", а также испытывать терпение хозяина Белого дома. "Мы надеемся добиться этой цели (уничтожения северокорейского ядерного оружия. – Прим. ред.) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", – добавил Пенс.





Напомним, что международная обстановка резко обострилась 7 апреля, когда США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Дональд Трамп заявил, что якобы именно оттуда войска Башара Асада осуществляли химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

Позже Вашингтон объявил об отправке в Японское море ударной группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Трамп выступил с воинственным комментарием. "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

В субботу, 15 апреля, в столице КНДР прошел военный парад в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена. На следующий день северокорейская армия попыталась произвести пуск ракеты, однако та взорвалась на старте.

Между тем американцы намерены продолжить противостояние. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на близкий к южнокорейскому правительству источник, к концу апреля к берегам Корейского полуострова прибудут атомные авианосцы "Рональд Рейган" и Нимиц".

