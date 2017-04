Лавров предупредил зарвавшегося Трампа об атаке

"Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН", – заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкером Ндиаем. В то же время он подчеркнул, что это никому не дает карт-бланш на нарушение норм международного права.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва полагает, что односторонних действий, наподобие тех, которые США предприняли в Сирии, больше не будет. Лавров также выразил надежду, что Вашингтон займет позицию, которую американский лидер Дональд Трамп неоднократно озвучивал в ходе своей избирательной кампании.

Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею сообщил об окончании "эры стратегического терпения" по отношению к КНДР. По итогам встречи с временно исполняющим обязанности главы республики Хван Ге Аном он подчеркнул: Пхеньяну не стоит сомневаться в "решимости Вашингтона быть вместе с союзниками", а также испытывать терпение хозяина Белого дома. "Мы надеемся добиться этой цели (уничтожения северокорейского ядерного оружия. – Прим. ред.) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", – добавил Пенс.

Напомним, что международная обстановка резко обострилась 7 апреля, когда США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Дональд Трамп заявил, что якобы именно оттуда войска Башара Асада осуществляли химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

Позже Вашингтон объявил об отправке в Японское море ударной группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Трамп выступил с воинственным комментарием. "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.