Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона

В Москве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, как присутствующих на встрече журналистов учили хорошим манерам.

В начале мероприятия Сергей Лавров неприятно удивился шумному поведению американских журналистов и поинтересовался, кто научил их так громко кричать. "Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. – Mister Lavrov, Mister Lavrov... – со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, после того как глава МИД России возмутился поведением представителей прессы, они резко притихли. "Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: "Теперь можете кричать, если хотите", – добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.





Продолжительность переговоров Лаврова и Тиллерсона не регламентирована. Тем не менее, судя по опыту проведения таких мероприятий, встречи между министрами иностранных дел России и США могут длиться несколько часов и заканчиваться уже ближе к ночи.

Какие темы будут затронуты на переговорах? Во-первых, требует прояснения общая ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона, которые, мягко говоря, зашли в тупик. Во-вторых, российское руководство хочет понять, какие шаги США намерены предпринимать в Сирии после недавней ракетной атаки на арабскую республику. И, наконец, во время первого визита руководителя американского внешнеполитического ведомства в Москву должна решиться судьба встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.





Стоит подчеркнуть, что за несколько часов до вылета в Россию Тиллерсон выдвинул Кремлю требование отказаться от поддержки сирийского лидера Башара Асада. Эксперты же отметили, что плодотворный диалог между Москвой и Вашингтоном невозможен, если госсекретарь США продолжит общаться в прежнем тоне. Угрозами, критикой и ультиматумами ничего не достигнуть, полагает корреспондент немецкого канала N24 Кристоф Ваннер. Журналист уверен: если глава американской дипломатии будет общаться в том же тоне, то обломает о Путина все зубы.

