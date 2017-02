ЕС накормил Украину новыми обещаниями

Европарламент уже проголосовал за отмену визового режима с Грузией. Правда пока граждане этой страны не получили право на работу в государствах ЕС. Теперь очередь за Украиной – именно в таком порядке анонсировалось введение безвиза. Для Петра Порошенко это принципиальный вопрос и одна из главных внешнеполитических задач, он уже давно бьется за облегченный доступ граждан своей страны в Европу.

На Украине уверены, что процесс получения безвизового режима со странами Европейского союза приближается к финалу. Но на самом деле это не так. Вопрос о безвизе для украинцев появился на повестке дня еще в 2008 году, во времена президентства Виктора Ющенко.

Нынешнее руководство Украины, пришедшее к власти в 2014 году на волне Евромайдана, начало продвижение безвизового режима сразу же, как закрепилось в кабинетах. Успешное решение этого вопроса позиционируется как главное завоевание европейского выбора страны, но только процесс этот затянулся из-за того, что не все страны ЕС готовы открыть свои двери украинцам.

It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine.