ЕС накормил Украину новыми обещаниями

В Киеве надеются, что Евросоюз откроет двери для граждан Украины 12 июня 2017 года. Во всяком случае, эту дату введения безвизового режима для Незалежной озвучил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Европарламент уже проголосовал за отмену визового режима с Грузией. Правда пока граждане этой страны не получили право на работу в государствах ЕС. Теперь очередь за Украиной – именно в таком порядке анонсировалось введение безвиза. Для Петра Порошенко это принципиальный вопрос и одна из главных внешнеполитических задач, он уже давно бьется за облегченный доступ граждан своей страны в Европу.

На Украине уверены, что процесс получения безвизового режима со странами Европейского союза приближается к финалу. Но на самом деле это не так. Вопрос о безвизе для украинцев появился на повестке дня еще в 2008 году, во времена президентства Виктора Ющенко.

Нынешнее руководство Украины, пришедшее к власти в 2014 году на волне Евромайдана, начало продвижение безвизового режима сразу же, как закрепилось в кабинетах. Успешное решение этого вопроса позиционируется как главное завоевание европейского выбора страны, но только процесс этот затянулся из-за того, что не все страны ЕС готовы открыть свои двери украинцам.

It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 февраля 2017 г.

Препятствий этому несколько, и главное из них – сложная ситуация с мигрантами в Европе. Волны сирийских беженцев, захлестывающие европейский континент, серьезно осложнили положение дел в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, статус Украины остается достаточно спорным из-за непростой ситуации с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны. А там, как известно, в конце января – начале февраля резко обострилась обстановка: украинская армия пошла в наступление практически по всей линии разграничения.

В любом случае, даже если информация бельгийского журналиста из "Радио Свобода" о введении безвизового режима для Украины не окажется очередной уткой, условия этого послабления, с большой долей вероятности, окажутся не такими радужными, как их представляют в Киеве.