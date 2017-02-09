ЕС накормил Украину новыми обещаниями
На Украине уверены, что процесс получения безвизового режима со странами Европейского союза приближается к финалу. Но на самом деле это не так. Вопрос о безвизе для украинцев появился на повестке дня еще в 2008 году, во времена президентства Виктора Ющенко.
Нынешнее руководство Украины, пришедшее к власти в 2014 году на волне Евромайдана, начало продвижение безвизового режима сразу же, как закрепилось в кабинетах. Успешное решение этого вопроса позиционируется как главное завоевание европейского выбора страны, но только процесс этот затянулся из-за того, что не все страны ЕС готовы открыть свои двери украинцам.
It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 февраля 2017 г.
Препятствий этому несколько, и главное из них – сложная ситуация с мигрантами в Европе. Волны сирийских беженцев, захлестывающие европейский континент, серьезно осложнили положение дел в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, статус Украины остается достаточно спорным из-за непростой ситуации с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны. А там, как известно, в конце января – начале февраля резко обострилась обстановка: украинская армия пошла в наступление практически по всей линии разграничения.
В любом случае, даже если информация бельгийского журналиста из "Радио Свобода" о введении безвизового режима для Украины не окажется очередной уткой, условия этого послабления, с большой долей вероятности, окажутся не такими радужными, как их представляют в Киеве.
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