Бывший украинский министр весьма эмоционально отреагировал на "вето" Нидерландов на евроинтеграцию Украины. Он полагает, что условия, выдвинутые властями Голландии, унизительны для его страны.

Экс-руководитель министерства транспорта и связи Евгений Червоненко, ранее также занимавший пост главы Государственного агентства по управлению государственным материальным резервом, не согласен с мнением голландского правительства о евроинтеграции с Украиной. "Голландия не забывает выставить нам не просто позорные условия, а сделать бессмысленными смерти "бессмертной сотни", десяти тысяч на Донбассе и расколотую страну", – заявил Червоненко.

Нас не просто не хотят в Европе, нам просто указывают – мы подпишем так называемую ассоциацию, если вы от всего отказываетесь.

"Кроме того, что вы, как папуасы, обязаны лес-кругляк давать (необработанным на экспорт. — Прим. ред.), снять все защитные пошлины для своих металлургических заводов на металлургический лом, и вообще, мы прежде примем аннулирование безвиза, а вам дадим безвиз и рассмотрим это 1 апреля. Это уже фантасмагория, это уже сюр", – добавил бывший украинский министр.

Примечательно, что в том же духе высказался ранее председатель правления Международного центра политических исследований Василь Филипчук, сообщает Life.ru. По мнению дипломата, Украина в результате переговоров об евроинтеграции "поменяла важнейшее, что могло быть в этом соглашении, на бусы и зеркальца, как это делали когда-то африканские племена".

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на саммите содружества вынесли приговор Украине. Брюссель постановил, что содружество не обязано предоставлять военную помощь Киеву, а также отказал в получении статуса кандидата на вступление в объединение.

Как писали Dni.Ru, это решение фактически стало пощечиной для президента Украины Петра Порошенко. Глава государства неоднократно обещал жителям Незалежной членство в Евросоюзе, но, судя по всему, слово сдержать не сможет.