Нобелевку делят между Путиным и Трампом

Президенты России и США – Дональд Трамп и Владимир Путин – в числе претендентов на Нобелевскую премию мира. В том же перечне – оппоненты двух лидеров. Утечка данных из Нобелевского комитета дала экспертам повод еще раз указать на крайнюю политизированность его решений.

Вручение Нобелевской премии мира в 2017 году может стать самым скандальным в истории, утверждают шведские и норвежские издания. Несмотря на то, что списки номинантов держатся в строжайшем секрете, данные просочились в прессу через "Исследовательский институт мира" в Осло и МИД Франции.

Судя по заключению исследовательского института в Осло, который известен своими точными предсказаниями относительно будущих лауреатов, Трамп и Путин оказались по одну сторону нобелевских баррикад. А вот приз, скорее всего, уйдет их непримиримым оппонентам, считают норвежские аналитики.

"По информации, полученной нашим институтом, премию получит Американский союз защиты гражданских свобод. Такой выбор продемонстрирует общественное недовольство Дональдом Трампом, потому что союз осуждает его антимигрантскую политику. Это был бы достойный выбор, потому что организация долгие годы ведёт свою борьбу за права человека не только в США, но и в мировом пространстве", – цитирует RT директора института Кристиана Берг Харпвикена.

По данным аналитиков, кроме Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) (который активно критикует политику Дональда Трампа и собрал за год 24 миллиона долларов пожертвований), в числе фаворитов – Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, который борется с насилием в регионе.

Некоторые строки в списке просто удивляют. В частности, это организация "Белые каски" и её основатель Раед аль-Салех. Так называемые "правозащитники" работают в Сирии, на подконтрольной боевикам территории, и финансируются ярыми противниками президента Асада. Сотрудников организации подозревают в связях с террористами, ее неоднократно уличали в публикации фейковых новостей о ее "гуманитарных" операциях.

Лидеры крупнейших стран стандартно вносятся в список претендентов. Однако получивший премию мира Барак Обама стал организатором нескольких войн – и теперь комиссия вряд ли рискнёт отдать её действующему президенту США или России, считает политолог Александр Бутшаковски.

"Велика вероятность, что члены Нобелевской комиссии перестраховались. В зависимости от того, какие силы будут диктовать политику в Евросоюзе к моменту вручения премии, они и назовут победителя. Для этого в списке такие противоречивые кандидаты: и Владимир Путин, и российские оппозиционеры, и Дональд Трамп, и его противники", – заявил политолог. По его мнению, ход со стороны комиссии очень дальновидный. Обладателей премии назовут не раньше октября 2017 года.