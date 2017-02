Нобелевку делят между Путиным и Трампом

Вручение Нобелевской премии мира в 2017 году может стать самым скандальным в истории, утверждают шведские и норвежские издания. Несмотря на то, что списки номинантов держатся в строжайшем секрете, данные просочились в прессу через "Исследовательский институт мира" в Осло и МИД Франции.

Судя по заключению исследовательского института в Осло, который известен своими точными предсказаниями относительно будущих лауреатов, Трамп и Путин оказались по одну сторону нобелевских баррикад. А вот приз, скорее всего, уйдет их непримиримым оппонентам, считают норвежские аналитики.

"По информации, полученной нашим институтом, премию получит Американский союз защиты гражданских свобод. Такой выбор продемонстрирует общественное недовольство Дональдом Трампом, потому что союз осуждает его антимигрантскую политику. Это был бы достойный выбор, потому что организация долгие годы ведёт свою борьбу за права человека не только в США, но и в мировом пространстве", – цитирует RT директора института Кристиана Берг Харпвикена.

