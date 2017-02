Когда свергнут Трампа

"Демократы не могут смириться с поражением Хиллари Клинтон и пытаются найти основания для импичмента", – цитирует представителей конгресса газета "Известия". Оппозиционная партия рассчитывает свергнуть президента на основании 25-ой поправки в Конституцию США, согласно которой официальные лица страны "могут быть отстранены от должности из-за обвинений в измене, взяточничестве или других серьезных преступлениях и правонарушениях", заявила аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер.

План импичмента предполагает жесткую критику всех просчетов главы Белого дома, а также подрыв его внешнеполитических инициатив. Демократы будут контролировать контакты Дональда Трампа с главами других стран и организовывать против него протестные движения в социальных сетях.

Старший научный сотрудник аналитического центра The Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что вероятность запуска процедуры импичмента американскому президенту высока. Он считает, что на подготовку к этому уйдет около двух лет.

"Во-первых, должна быть собрана прочная правовая база. Например, уже сейчас можно говорить о конфликте интересов между Трампом-президентом и его семьей, которая продолжает заниматься бизнесом", – пояснил Андерс Аслунд. "Во-вторых, процедуру импичмента должна запускать палата представителей, члены которой весьма уязвимы, поскольку частично переизбираются каждые два года и сейчас не готовы открыто пойти против Трампа", – заключил он.

При этом он отметил, что многое может измениться после переизбрания членов конгресса в 2018 году. "Если Трамп к этому времени станет обузой даже для республиканских конгрессменов, они могут пойти против президента и начать судебное разбирательство", – заявил аналитик.

