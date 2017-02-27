Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Когда свергнут Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\Olivier Douliery
Национальный комитет республиканцев конгресса США заявил, что демократы готовят импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Аналитики считают, что нынешний глава Соединенных Штатов может покинуть свой пост уже в 2018 году.
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"Демократы не могут смириться с поражением Хиллари Клинтон и пытаются найти основания для импичмента", – цитирует представителей конгресса газета "Известия". Оппозиционная партия рассчитывает свергнуть президента на основании 25-ой поправки в Конституцию США, согласно которой официальные лица страны "могут быть отстранены от должности из-за обвинений в измене, взяточничестве или других серьезных преступлениях и правонарушениях", заявила аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ольга Оликер.

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План импичмента предполагает жесткую критику всех просчетов главы Белого дома, а также подрыв его внешнеполитических инициатив. Демократы будут контролировать контакты Дональда Трампа с главами других стран и организовывать против него протестные движения в социальных сетях.

Старший научный сотрудник аналитического центра The Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что вероятность запуска процедуры импичмента американскому президенту высока. Он считает, что на подготовку к этому уйдет около двух лет.

"Во-первых, должна быть собрана прочная правовая база. Например, уже сейчас можно говорить о конфликте интересов между Трампом-президентом и его семьей, которая продолжает заниматься бизнесом", – пояснил Андерс Аслунд. "Во-вторых, процедуру импичмента должна запускать палата представителей, члены которой весьма уязвимы, поскольку частично переизбираются каждые два года и сейчас не готовы открыто пойти против Трампа", – заключил он.

При этом он отметил, что многое может измениться после переизбрания членов конгресса в 2018 году. "Если Трамп к этому времени станет обузой даже для республиканских конгрессменов, они могут пойти против президента и начать судебное разбирательство", – заявил аналитик.

Между тем политолог Дэниел Дрезнер отметил, что импичмент Дональду Трампу может быть объявлен, если появится информация, "про которую можно было бы сказать "застали с поличным". Также он пояснил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в палату представителей они смогут самостоятельно запустить через следственные комитеты компрометирующую информацию.

Напомним, в истории США процедура импичмента была запущена лишь дважды, против Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 году, однако оба раза она не привела к отставке. В 1974 году глава Белого дома Ричард Никсон подал в отставку, решив не дожидаться запуска процедуры после Уотергейтского скандала. В результате он стал единственным президентом США, прижизненно и досрочно покинувшим свой пост.

Автор: Константин Улюкаев27 февраля 2017, 09:48

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