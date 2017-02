Трамп огласил список врагов народа США

"СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) – не мои враги, а враги американского народа!" – написал Трамп в своем официальном Twitter.

Несколькими днями ранее президент США в ходе пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей. При этом Трамп указал на незаконность утечек информации.

Тогда же американский лидер обвинил журналистов в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации. "Я включаю телевизор, открываю газеты и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот", – заявил Трамп.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!