Трамп огласил список врагов народа США

Президент США Дональд Трамп назвал врагов народа США. В список попали ведущие американские телекомпании, а также одна влиятельная газета.

"СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) – не мои враги, а враги американского народа!" – написал Трамп в своем официальном Twitter.

Несколькими днями ранее президент США в ходе пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей. При этом Трамп указал на незаконность утечек информации.

Тогда же американский лидер обвинил журналистов в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации. "Я включаю телевизор, открываю газеты и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот", – заявил Трамп.

Напомним, 13 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после скандала с обсуждением санкций против России. В прощальной речи он назвал Трампа сильным руководителем и выразил уверенность, что с ним Америка вновь станет великой.

Советник отметил, что извинился перед главой государства и вице-президентом Майком Пенсом за предоставление неполной информации о телефонных переговорах с российским послом. Флинн пояснил, что дезинформировал руководство по неосторожности "из-за быстрого темпа событий".