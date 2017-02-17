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Политика

Как Трамп превращается в комика

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press
Западные журналисты болезненно отреагировали на слова, сказанные Дональдом Трампом на последней пресс-конференции. Ее значительную часть президент США посвятил проблеме фейковых новостей и обвинениям в адрес представителей прессы.
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По мнению Трампа, американские СМИ развернули "кампанию ненависти" против него и публикуют одни фейковые новости. В частности, глава Белого дома назвал ерундой, фальшивкой, мошенничеством и уловкой материалы о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Заодно Трамп обвинил журналистов в том, что их ложь мешает ему поладить с Москвой.

Западные СМИ не заставили себя долго ждать и нанесли Трампу ответный удар. Вашингтонский репортер британской газеты Guardian, присутствовавший на пресс-конференции, назвал выступление главы государства экстравагантным. По мнению журналиста, Трамп больше походил на комика, чем на президента.

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New York Times считает, что речь Трампа прошла под знаком необычайно неподготовленной и агрессивной самозащиты. "Местами он был резок, говорил бессвязно, был по-обычному хвастлив, хотя ощущалось, что он в значительной степени уязвлен тем, что о нем говорят", – пишет влиятельная газета.

Портал Business Insider отмечает, что из 76 минут пресс-конференции лишь 56 секунд Трамп отвел заглавной теме выступления - номинации Александра Акосты на пост министра труда. Все остальное, по мнению журналистов, войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических и беспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства в США".

Газета Washington Post подметила, что Трамп нанес свой классический удар, а именно пропустил мимо сложные новости, создав свою. Проблемными для президента газета считает сведения о связях администрации с Россией.

Впрочем, некоторые издания посчитали троллинг, который устроил глава государства журналистам, расчетливой работой со своей целевой аудиторией. "Это был Трамп во всей красе – яркий, страстный, настойчивый. Он знает, как работать с медиа и как "завести" сторонников" – так прокомментировал сказанное Трампом журналист Fox News Говард Курц.

В России выступление Трампа на пресс-конференции никак не прокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют возможности смотреть каждый брифинг главы США Дональда Трампа при всем уважении к нему. "У Кремля очень много дел внутри страны, и эти дела гораздо важнее для нас, чем пресс-конференции президента США", – сказал Песков.


Дональд Трамп неоднократно критиковал СМИ за то, что они публикуют информацию, не соответствующую действительности. К примеру, издание BuzzFeed он назвал "кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и пригрозил его сотрудникам ответственностью за публикацию ложных сведений. А на своей первой пресс-конференции после избрания президентом США Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста CNN, назвав телеканал поставщиком фейковых новостей.

Автор: Александр Пельт17 февраля 2017, 15:36
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