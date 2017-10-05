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Политика

Госдума VII созыва: что сделано за год работы

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ровно год назад Госдума VII созыва начала свою работу. 5 октября 2016 года в зале заседаний собрались депутаты, которым граждане России доверили право принимать законы, необходимые стране. За год Дума показала, что ее работа зиждется на трех китах: эффективности, дисциплине и качестве.
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Возглавил седьмую Госдуму Вячеслав Володин. Его кандидатуру поддержало подавляющее большинство новоизбранных депутатов. Руководители парламентских фракций без особых прений выступили за предложение Владимира Путина, посчитавшего, что Володин лучше других может координировать работу такого сложного механизма, как Госдума.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев подчеркнул в этой связи, что еще до начала нынешних политических реформ было понятно: президентом выбран курс на повышение роли парламента в государстве.

"Несомненно, новый спикер – это человек диалога. Володин способен принять чужую точку зрения и ему неважно, кто является его оппонентом. Его стиль – принятие сбалансированных решений, с обязательным учетом всех рисков", –  сказал политолог.

Сам Вячеслав Володин определил главные принципы, на которых должна строиться работа Госдумы: эффективность, дисциплина и качество. В первые же недели депутаты внесли несколько знаковых изменений в регламент, инициированных спикером. Парламентарии теперь голосуют на заседаниях палаты только лично, а за прогулы предусмотрены штрафы. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Также были приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

Руководство Госдумы серьезным образом изменило график работы депутатов. Если раньше по одной неделе каждого месяца они проводили в регионах, другую – посвящали работе в своих комитетах и две оставляли для пленарных заседаний, то с прошлой осени "пленарки" проводятся в течение трех недель, а на работу в регионах остается одна. Работу в комитетах депутаты должны проводить между заседаниями.

Вячеслав Володин также  предложил решать проблему неопытности депутатского корпуса при помощи обучающих семинаров-совещаний, и еще до официального избрания на новый пост провел такой семинар с депутатами из "Единой России".

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma

Политолог и публицист, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов подчеркнул тогда, что прежде Дума часто выступала в качестве законодательной канцелярии при исполнительной власти. А такая функция, как социальная апробация принимаемых законов, согласование с разными группами интересов – часто тоже проводилось под эгидой исполнительной власти или не проводилось вовсе. Сегодня все изменилось и Дума стала открытой для диалога.

По-новому ведется в Госдуме работа над главным финансовым документом страны. Единороссы предложили организовать экспертные обсуждения проекта бюджета в регионах, пообещав обобщить поступившие предложения, проанализировать их и направить в правительство.

Политологи сочли это важным сигналом: открытый анализ документа, привлечение представителей профессиональных сообществ, гражданского общества со всей страны, интегрирование местных кадров в общефедеральную повестку – прежде такого никогда не случалось. Бюджет 2018-2020 годов, внесенный правительством в Думу в конце сентября пройдет через серьезное "экспертное сито": документ уже обсуждают и анализируют в регионах.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Такую же оценку проходят все важные законопроекты, вынесенные на обсуждение Госдумы. Кроме того, в стенах нижней палаты теперь не редкость масштабные парламентские слушания по знаковым законам. Так было с законами о реновации и о защите прав дольщиков – документами, имеющими огромное значение для миллионов граждан. Обсуждение их в стенах Думы позволили снять градус напряжения в обществе и перенести дискуссию с улиц в парламент.

Повестка нынешней Госдумы, по словам Вячеслава Володина, отражает  вопросы, которые ставила перед своими депутатами общественность. "Был запрос на ответственную власть, а ответственная власть должна в первую очередь, особенно если речь идет о представительной, законодательной власти, уметь слышать, отстаивать интересы и представлять население во время принятия решений, обсуждения решений", – пояснил он.

Залогом успешной работы парламента Володин считает консенсус, который вовсе не отменяет принцип демократической конкуренции.

"Когда мы говорим о принятии решения, решение будет выверенным и оптимальным только через обсуждение".

Еще одно направление реформ, которым дал старт Вячеслав Володин, взаимодействие с правительством. Прежде бывали ситуации, когда Дума принимала законы без консультаций с кабмином и исполнительная власть не знала, как их реализовывать.  

Изменения в Думе заметило общество. Так, по крайней мере, половина опрошенных осенью 2016 года социологами ФОМ, оказалась наслышанной о новом стиле работы федерального депутатского корпуса. Подавляющее большинство граждан одобрили введение штрафов за пропуск депутатами пленарных заседаний. Эксперты тогда сделали вывод, что Вячеслав Володин нашел верную интонацию, и прочили Госдуме успех. Так оно в дальнейшем и вышло.

Фото: duma.gov.ru

Правда, новый стиль работы Госдумы под руководством Вячеслава Володин понравился не всем. Минувшей зимой несколько депутатов выразили недовольство новым регламентом, но им дали мудрый совет их же коллеги. Депутат-единоросс Антон Гетта отметил тогда, что время теоретизирования о судьбе России закончилось – пришло время практической работы, работы с людьми и на людей. В некотором смысле регламент Госдумы, подчеркнул Гетта – это армейский устав.

"Только что вставшие в строй новобранцы иногда капризничают, высказывают непонимание, действительно испытывают сложности. Но новый командир поможет им сформировать сплоченный коллектив и влиться в рабочее русло", – сказал парламентарий.

Председатель  думского комитета  по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев вообще счел дискуссии о регламенте неуместными, поскольку каждый депутат с самого начала обязался соблюдать взятые на себя обязательства и следовать принятому формату работы.

Очень быстро дискуссии о регламенте сошли на нет, и Госдума окончательно вышла на рабочий режим. Фундаментальные изменения на вершине законодательной власти страны заметило российское общество. В октябре 2016 года по данным ВЦИОМ уровень одобрения деятельности Госдумы составил 45%, в ноябре – 48%, а в декабре превысил важный пятидесятипроцентный рубеж и достиг 52%.  Число относящихся с неодобрением к работе Думы снизилось с сентября до 33% .

Алексей Мартынов. Фото: facebook.com

Эксперты прогнозировали, что весенняя сессия определит то место, которое Дума будет занимать как в политической системе страны, так и вообще в российском обществе. Как отметил политолог Алексей Мартынов, возврат к одномандатным округам, прозрачность и открытость выборов, дисциплинарные меры и регулярная отчетность перед избирателями делают Госдуму лучше, в некотором смысле задавая новую планку для общества в целом.

"Происходит своего рода возвращение к духу Конституции, по которой власть реализуется тремя равноправными ветвями. Госдума возвращает себе тот важный функционал и статус, который гарантирован Основным законом всем гражданам России на представительство во власти. Это не может не вызывать одобрения", – сказал Мартынов.

Политолог Аббас Галлямов отметил в интервью изданию "Политаналитика", что Госдума VII созыва всегда готова к диалогу. "Если предыдущий созыв был готов ломать недовольных через колено, даже где-то бравируя этим, то сейчас депутаты устраивают публичные обсуждения, на которые приглашают недовольных с тем, чтобы выслушать их и по возможности учесть их мнение", – сказал эксперт.

Аббас Галлямов. Фото: facebook.com/abbas.gallyamov

Он также обратил внимание на ужесточение позиции Госдумы по отношению к правительственным инициативам, напомнившее о давно забытом принципе разделения ветвей власти.  "Даже у самых непримиримых критиков язык сейчас не повернется назвать Госдуму придатком к исполнительной власти", как это было еще чуть больше года назад", – сказал Галлямов.

"Теперь Госдума – это полноценный государственный институт, реальный субъект политического процесса".

На серьезные изменения в Думе обратил внимание и политолог Дмитрий Фетисов. "У депутатского корпуса поменялось отношение к законопроектам. Теперь между первым и вторым чтениями существует промежуток времени, чтобы была возможность его доработать, внести дополнительные предложения, чем многие депутаты активно пользуются", – отметил Фетисов.

Весьма показательным он назвал обсуждение тем, связанных с развитием цифровой экономики и робототехники. "Видно, что депутаты внимательно изучали этот вопрос. Тема непростая, но очень важная", – сказал политолог.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Ключевым направлением работы Госдумы была и есть законотворческая деятельность в интересах  экономического и социального развития России. В то же время, любой парламент не обходится и без внешнеполитической компоненты. Еще минувшей осенью при составлении плана международных связей спикер Володин выступил против "парламентского туризма". Приоритет был отдан визитам в страны СНГ. Важным направлением остается для депутатов развитие межпарламентских связей и наполнение контактов с коллегами за рубежом конкретным содержанием.

Если говорить об итогах работы Госдумы VII созыва в цифрах, то за первый год своей работы она рассмотрела 1138 законопроектов и приняла 298 новых законов. Депутаты смогли показать обществу новые стандарты работы и открыть новые горизонты взаимодействия власти и граждан. И это выгодно отличает нынешний состав Госдумы от предшественников.

Автор: Александр Комаров5 октября 2017, 20:43

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