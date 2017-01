О чем Путин говорил с Трампом

Телефонный разговор Путина и Трампа – первая беседа политиков после вступления последнего в должность президента США. О содержании разговора лидеров рассказали в пресс-службе Кремля.

Беседа политиков началась с поздравлений в адрес Трампа с успешной инаугурацией. Позже главы государств обсудили сразу несколько важнейших вопросов двустороннего сотрудничества, среди который проблемы Ближнего Востока, украинский кризис и борьба с международным терроризмом.

"Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", – сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, политики условились установить партнерские отношения по всем направлениям сотрудничества и восстановить торгово-экономические связи, утерянные за время правления Барака Обамы.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C