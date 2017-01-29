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О чем Путин говорил с Трампом
Телефонный разговор Путина и Трампа – первая беседа политиков после вступления последнего в должность президента США. О содержании разговора лидеров рассказали в пресс-службе Кремля.
Беседа политиков началась с поздравлений в адрес Трампа с успешной инаугурацией. Позже главы государств обсудили сразу несколько важнейших вопросов двустороннего сотрудничества, среди который проблемы Ближнего Востока, украинский кризис и борьба с международным терроризмом.
"Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", – сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, политики условились установить партнерские отношения по всем направлениям сотрудничества и восстановить торгово-экономические связи, утерянные за время правления Барака Обамы.
After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C— Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.
Разговор политиков длился около часа. По итогам беседы Путин и Трамп договорились о личной встрече. Помощники президентов должны будут согласовать место проведения и конкретные сроки.
Об общении двух лидеров отчитались и в Белом доме. Пресс-служба администрации президента США сообщила, что беседа политиков стала важным шагом в улучшении отношений двух государств. Примечательно, что тема Украины и восстановления торгово-экономических связей в сообщении Белого дома не упоминается.
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