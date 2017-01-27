Почему мир ждет переговоры Путина и Трампа

В администрации Дональда Трампа заявили, что одной из главных тем, которые будут обсуждаться президентом США и главой российского государства Владимиром Путиным в намеченном на эту субботу телефонном разговоре, станет борьба с радикальным исламским терроризмом. Между тем мир замер в ожидании переговоров двух лидеров, которые могут оказать непосредственное влияние на международную политику.

"Я предполагаю, что они обсудят общие интересы двух стран, как работать совместно по вопросам, где возможно найти общий язык, а также борьбу с радикальным исламским терроризмом", – заявил Конвей в интервью телеканалу CBS. Таким образом он подтвердил появившиеся сегодня в прессе сообщения, что лидеры России и США проведут переговоры по телефону в субботу, 28 января.

При этом американский лидер неоднократно заявлял о своем желании найти общий язык с президентом Владимиром Путиным для решения насущных проблем в двусторонних отношениях. Так, на своей пресс-конференции после выборов Трамп заявил, что не может точно сказать, поладит ли он с российским лидером, однако добавил, что очень надеется на это. А в своем сегодняшнем интервью для американского телеканала Fox News он отметил, что дружба США и России – это "замечательно" и это в одинаковой степени хорошо как для Вашингтона, так и для Москвы. "Мы вместе вышибем дух из ИГИЛ. Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими", – подчеркнул глава Белого дома.

Таким образом, Трамп не изменил своим убеждениям, которые он высказывал еще во время предвыборной гонки. Вместо конфронтации с Россией – дружба, вместо разговора с позиции силы – диалог на пользу обеих стран. Очевидно, что новый американский лидер пытается в выстраивании своей внешней политики действовать с позиций прагматизма, а не жить идеологическими догмами времен Холодной войны, которые исповедовала администрация Барака Обамы. Это значит, что у Москвы и Вашингтона появляется реальный шанс покончить с кризисом в двусторонних отношениях, начав совместно решать накопившиеся проблемы, а не пытаться создавать новые.

Прежде всего, необходимо покончить с рядом вооруженных конфликтов, подрывающих мировую систему безопасности и являющихся источником политической, военной, социальной и иной напряженности. Главными здесь являются вопросы Украины и Сирии. Окончание войны в Донбассе и выполнение Киевом Минских соглашений должны, наконец, принести мир на многострадальную землю востока Украины. В Сирии же необходимо размежевание умеренной и радикальной оппозиции, проведение переговоров по межнациональному примирению, а также бескомпромиссная совместная борьба США и России с радикалами из Исламского государства (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред). Все это возможно сделать только на основе переговорного процесса и нахождения приемлемого для обеих сторон консенсуса по ряду спорных вопросов.





Кроме того, необходимо решение вопроса антироссийских санкций. Трамп уже заявлял, что новая американская администрация может пойти на их отмену. Хотелось бы надеяться, но, как сказал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва доверяет делам, а не словам. В любом случае ликвидация экономических ограничений является насущной необходимостью не только для развития двусторонних отношений между США и Россией, но и для европейских и азиатских стран, также пострадавших от затеянной Бараком Обамой и его приближенными санкционной вакханалии.

Так или иначе, но ближайшие месяцы покажут реальную цену словам нового главы Белого дома, а подтвердив или опровергнув его намерения улучшить отношения с Россией.

