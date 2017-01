США прозрели после встречи с Асадом

Тулси Габбард призналась, что во время четырехдневного пребывания в Сирии не планировала встречаться с президентом страны Башаром Асадом, но решила не отказываться, когда представилась возможность. "Я посчитала, если уж мы заявляем, что страдания сирийцев нам небезразличны, то должны иметь возможность провести встречу с кем угодно, если это нужно, чтобы достичь мира. И именно об этом мы говорили", – цитирует ТАСС члена палаты представителей конгресса.

Американские политики сохраняли удивительное единодушие в отношении будущего сирийской власти, однако ситуация начала меняться. Если раньше Вашингтон прилагал все усилия, чтобы заставить Асада покинуть пост главы государства, то теперь готов к диалогу и поиску компромиссов.

"Что бы вы ни думали об Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение какой-либо мирной договоренности, нужно вести диалог с ним", – подчеркнула Габбард. Она намерена добиваться окончания вооруженного конфликта, бушующего на сирийской земле.

