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США прозрели после встречи с Асадом
Тулси Габбард призналась, что во время четырехдневного пребывания в Сирии не планировала встречаться с президентом страны Башаром Асадом, но решила не отказываться, когда представилась возможность. "Я посчитала, если уж мы заявляем, что страдания сирийцев нам небезразличны, то должны иметь возможность провести встречу с кем угодно, если это нужно, чтобы достичь мира. И именно об этом мы говорили", – цитирует ТАСС члена палаты представителей конгресса.
Американские политики сохраняли удивительное единодушие в отношении будущего сирийской власти, однако ситуация начала меняться. Если раньше Вашингтон прилагал все усилия, чтобы заставить Асада покинуть пост главы государства, то теперь готов к диалогу и поиску компромиссов.
"Что бы вы ни думали об Асаде, факт в том, что он президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение какой-либо мирной договоренности, нужно вести диалог с ним", – подчеркнула Габбард. Она намерена добиваться окончания вооруженного конфликта, бушующего на сирийской земле.
Rep. Tulsi Gabbard: "There has to be a conversation" with Assad https://t.co/f4fhrRVBzL https://t.co/TqxKxU1pH6— The Lead CNN (@TheLeadCNN) 25 января 2017 г.
Однако решать, что будет со страной дальше, должны сами сирийцы, уверена политик. "Когда я ходила по улицам Дамаска и Алеппо, люди радовались тому, что видят американского гражданина. Но они спрашивали, почему США и их союзники предоставляют поддержку и оружие террористическим группировкам", – рассказала она.
Напомним, что Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в Сирии. Вашингтон делегацию на эти переговоры не отправлял. Считается, что Дональд Трамп пока не определился с позицией по сирийскому вопросу.
По данным американских СМИ, Тулси Габбард входила в число претендентов на пост госсекретаря. Это указывает на отсутствие серьезных противоречий между ней и командой 45-го президента США.
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