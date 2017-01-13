Они пропустили два приема лекарств от вируса
Террористы применили химическое оружие в Сирии
Использование такого оружия прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат заявила, что непрекращающиеся на Ближнем Востоке рецидивы "химического" терроризма "не могут не вызывать серьезную озабоченность".
"Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, "Джебхат ан-Нусры" и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ иприта и зарина", — цитирует Захарову РИА Новости. По ее словам, один из первых терактов с применением зарина в Сирии был отмечен еще весной 2013 года. Инцидент с использованием аналогичного отравляющего вещества произошел летом того же года в Восточной Гуте.
Дипломат отметила, что об обнаружении объектов ИГ по производству химоружия в Ираке заявляли сами иракцы и представители возглавляемой США антиигиловской коалиции. Захарова добавила, что всей полнотой информации на этот счет могут обладать американские военные и разведслужбы, которые вместе с британскими коллегами в 2003-2009 годы бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракской армии в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
Представитель российского МИД напомнила, что Россия неоднократно призывала мировое сообщество координировать усилия по противодействию "химическому" терроризму и предлагала принять соответствующую резолюцию Совет безопасности ООН.
Девушка греется на солнышке, пока россияне мерзнут
Бывшая теща Евгения Кунгурова сообщила подробности
Разгневанная певица рассказала, что она себе в скулы "напихала"
Он ходил по аэропорту, оголив половину живота