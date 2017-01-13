Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин.

Использование такого оружия прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат заявила, что непрекращающиеся на Ближнем Востоке рецидивы "химического" терроризма "не могут не вызывать серьезную озабоченность".

"Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, "Джебхат ан-Нусры" и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ иприта и зарина", — цитирует Захарову РИА Новости. По ее словам, один из первых терактов с применением зарина в Сирии был отмечен еще весной 2013 года. Инцидент с использованием аналогичного отравляющего вещества произошел летом того же года в Восточной Гуте.

Дипломат отметила, что об обнаружении объектов ИГ по производству химоружия в Ираке заявляли сами иракцы и представители возглавляемой США антиигиловской коалиции. Захарова добавила, что всей полнотой информации на этот счет могут обладать американские военные и разведслужбы, которые вместе с британскими коллегами в 2003-2009 годы бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракской армии в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Представитель российского МИД напомнила, что Россия неоднократно призывала мировое сообщество координировать усилия по противодействию "химическому" терроризму и предлагала принять соответствующую резолюцию Совет безопасности ООН.