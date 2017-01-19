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Кровавые итоги: что Обама сделал с миром

Коллаж: Dni.Ru
Ставший в 2009 году президентом Барак Обама обещал открыть новую страницу во взаимоотношениях между США и остальным миром, отойдя от агрессивной внешней политики прошлой администрации. Однако дальнейшие действия главы Белого дома наглядно продемонстрировали, насколько лживыми были его намерения.
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Не будет преувеличением сказать, что для многих Обама восемь лет назад был символом перемен к лучшему. Вместо вмешательства во внутренние дела других стран он предлагал сотрудничество на равноправной основе, вместо развязывания войн – завершение начатых прошлым американским руководством конфликтов. Политик обещал выстроить новую систему взаимоотношений между США и остальным миром, отойдя от метода запугиваний и угроз, исповедуемого администрацией Джорджа Буша – младшего.

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Наглядным показателем всеобщих ожиданий стало вручение Обаме в октябре 2009 года Нобелевской премии мира с формулировкой "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Впервые в истории престижная награда вручалась авансом – за будущие достижения, которые, как тогда казалось, обязательно будут. Тем сильнее было разочарование от действий "миротворца" Обамы.

Долго ждать крушения иллюзий в отношении американского президента не пришлось. В том же 2009 году он ошарашил мировое сообщество новостью о том, что вместо вывода войск из Афганистана американский контингент будет увеличен там на 30 тысяч солдат. Вывод войск из Ирака тоже оказался профанацией. Формально американская армия покинула территорию этой страны, но многочисленные "военные советники" и поддерживаемые Вашингтоном наемники остались.

Впрочем, главные разочарования от президентства Обамы были впереди. В 2011 году Белый дом поддержал "арабскую весну" в странах Ближнего Востока и Африки. Вмешиваясь во внутреннюю политику, Вашингтон использовал происходившие там массовые протесты в своих целях. Итогом стала дестабилизация огромного региона, множество человеческих жертв, ухудшение уровня жизни, рост преступности и возвышение исламского радикализма. В Египте к власти пришла террористическая группировка "Братья-мусульмане", свергать которую пришлось местным военным при весьма нервной реакции Вашингтона.


Драматично развивались события в Ливии, где начавшиеся в 2011 году протесты против лидера страны Муаммара Каддафи переросли в вооруженное противостояние армии и мятежников. Запад во главе с США сразу принял сторону последних, затем организовал заседание ООН, где принял решение о введении так называемой бесполетной зоны. На деле это обернулось обстрелом Ливии из всего доступного армиям США и стран НАТО оружия, что привело к огромному числу жертв среди мирного населения. Результатом вмешательства нобелевского лауреата стал распад государства и кровавый хаос, царящий там по сей день.

В 2011 году обострилась ситуация и в Сирии. При "содействии" Вашингтона протесты против президента Башара Асада обернулись мятежом с целью свержения правительства. Обама незамедлительно обвинил сирийского лидера в "массовом геноциде" мирных жителей. При этом США предпочли не замечать погибших от рук прикормленной ими вооруженной оппозиции. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Handout

Среди поддержанных Вашингтоном группировок оказалось немало тех, кто в своей идеологии придерживается радикального ислама. Судя по всему, Обама решил не обращать на это внимания: борьба с Асадом оказалась для нобелевского лауреата важнее борьбы с терроризмом. Военная, дипломатическая и финансовая помощь США и союзников сирийским боевикам стала причиной продолжения кровопролитного конфликта.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Kuhlmann

Из поддерживаемого Штатами конгломерата террористических группировок вышло и запрещенное в России "Исламское государство" ("ИГ"), с будущими лидерами которого в свое время встречались многие высокопоставленные американцы, в том числе сенатор Джон Маккейн. Поставляемое Вашингтоном сирийским радикалам оружие частично уходило в "ИГ".

Это позволило группировке резко нарастить мощь и начать масштабное наступление на сирийской и иракской территориях. Результатом стало появление так называемого халифата. В одном из выступлений Обама признался, что Вашингтон принял непосредственное участие в создании группировки. "ИГИЛ" является прямым наследником "Аль-Каиды" в Ираке, который вырос из нашего вторжения в эту страну", – разоткровенничался он. 




Провалом обернулась и политика Обамы касательно Москвы. Он назначил госсекретарем США Хиллари Клинтон, в задачи которой входило укрепление российско-американских связей, ослабленных агрессией Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Принесенная ей на встречу с Сергеем Лавровым кнопка с надписью "перегрузка" вместо "перезагрузка" стала пророческой.

"Мы очень старались подобрать правильное слово по-русски. У нас получилось?" – спросила она главу МИД России. "Не получилось. Здесь слово "перегрузка", – ответил Лавров. "Ну мы этого не допустим, я обещаю", – с улыбкой парировала Клинтон.



К сожалению, слово она не сдержала. Резкое охлаждение отношений между двумя странами началось в 2013 году, когда администрация Обамы задумала военное вторжение в Сирию. Этому помешала Москва, сумевшая найти дипломатическое решение конфликта, который возник на почве применения местными боевиками химического оружия. Кроме того, Россия приняла беглого агента американских спецслужб Эдварда Сноудена.


В острую фазу "перегрузка" вошла зимой 2014 года, после государственного переворота в Киеве, активно поддержанного Вашингтоном, намеревавшимся вытеснить Москву со стратегически важной для нее территории. Устроив кровавую бойню на Майдане и приведя к власти своих марионеток, администрация Обамы столкнулась с противодействием России, присоединившей Крым.

Вашингтон устроил настоящую истерику из-за того, что Москва посмела действовать вопреки мнению и интересам Белого дома. Администрация нобелевского лауреата развязала санкционную и информационную войну, достигшую апогея после избрания новым президентом США Дональда Трампа. Однако заставить Россию изменить свою позицию так и не получилось.

Владимир Путин и Барак Обама. Фото: kremlin.ru

В целом внешняя политика американского лидера стала главным провалом. Заняв высокий пост с имиджем "голубя мира", Обама покидает его под грохот пушек развязанных им войн, приблизивших мир к новой глобальной бойне. В то же время агрессивные действия Вашингтона не помогли ему сохранить безусловное лидерство. США при Обаме продолжили терять влияние, главным показателем чего стал конфликт с Россией. Москва не только достойно ответила зарвавшемуся мировому гегемону, но и показала, что время его господства истекло. 

Автор: Иван Поляков19 января 2017, 08:00
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