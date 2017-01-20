Любимые занятия политических пенсионеров

Барак Обама без средств к существованию не останется. И дело не только в приличной президентской пенсии: многочисленные таланты бывшего лидера Америки по достоинству оценили предприниматели, которые предлагают ему работу. Экс-политики на рынке труда товар ценный.

Барак Обама – человек многогранный, проявил способности в разных сферах деятельности. Кроме руководства американцами и выступлений с речами по разным поводам, это еще, к примеру, и уникальный талант к составлению плейлистов. Благодаря ему экс-президент может даже остаться при своем титуле: как сообщается, гендиректор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил Обаме позицию "президента плейлистов".

Не чуждается утонченная натура Обамы и сфер высоких технологий. Некоторые наблюдатели прочат бывшему американскому лидеру карьеру в Силиконовой долине (не зря же он так часто туда ездил в бытность президентом), другие считают: пойдет в космическую отрасль. Главное – с выбором можно не торопиться: уже с февраля на счет Барака Обамы начнет поступать пенсия (200 тысяч долларов в год). Кроме того, американские налогоплательщики покроют его расходы на содержание персонала, охрану, транспорт и питание.

Before you go, #Obama: 'Has any other Nobel Peace prize winner dropped 100k bombs?' (TWEETS) /on.rt.com/80t0 pic.twitter.com/PclZbtnXcE — RT America (@RT_America) 20 января 2017 г.

Не пропадет экс-президент даже в том случае, если в предпринимательской сфере у него ничего не срастется. Всегда остается такой источник дохода, как лекции на тему "Как стать президентом США" или подработка свадебным генералом. Крупнейшие банки и фонды используют отставных политиков для продвижения своих интересов и привлечения инвесторов. За примерами далеко ходить не надо. Так, мало кто отказывается от фото и обеда с экс-президентом США Джорджем Бушем – старшим или бывшим британским премьером Джоном Мейджором. Используют и связи "отставников" в кругах политической элиты. Суммы гонораров, надо сказать, астрономические.

А уж чтение лекций – наиболее распространенная практика для отошедших от дел политиков. Крупнейший специалист в этом нелегком деле – экс-президент США Билл Клинтон. Он, кстати, самый высокооплачиваемый оратор в мире. По данным американских СМИ, в 2002 году он прочел 60 лекций и в среднем получил за каждую из них по 159 тысяч долларов. Особенно интенсивно политику пришлось поработать в феврале прошлого года, зато доход за месяц составил полтора миллиона. Гонорары Билла резко возросли, когда его супруга Хиллари возглавила Госдепартамент. Как мужу госсекретаря Клинтону платили полмиллиона за выступление.

Джордж Буш – младший тоже подрабатывает лекциями. Неплохой доход ему принесла книга мемуаров под названием "Поворотные моменты", которая вышла в 2010 году. Кроме того, экс-президент занимается живописью. Он как-то рассказал, что для совершенствования своего мастерства нанял педагога и в будущем надеется нарисовать портреты знакомых ему мировых лидеров, в том числе Владимира Путина.

Да уж, искусство притягивает бывших политиков. Первый и единственный президент СССР отошел от дел в декабре 1991 года. А через два года он уже снимался в кино: сыграл Горбачева в картине Вима Вендерса "Так далеко, так близко!". Позже экс-президент ушел из большого кино в авторское (рекламу): рекламировал сеть Pizza Hut, национальные железные дороги Австрии и дорожные аксессуары Louis Vuitton.

Европейские "эксы" тоже не бедствуют. Так, выступление бывшего канцлера Герхарда Шредера обходится благодарным слушателям в сумму от 50 тысяч до 75 тысяч евро. И это еще бюджетный вариант – по сравнению с Тони Блэром, удовольствие послушать которого стоит 200 тысяч евро.

Выступление бывшего французского лидера Николя Саркози обходится еще дороже. Хоть в народе популярность его неуклонно падает, меньше чем за 250 тысяч евро бывший президент лекций не читает.