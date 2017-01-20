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Любимые занятия политических пенсионеров

Джон Мейджор и Джордж Буш. Фото: GLOBAL LOOK press/Aftonbladet
Барак Обама без средств к существованию не останется. И дело не только в приличной президентской пенсии: многочисленные таланты бывшего лидера Америки по достоинству оценили предприниматели, которые предлагают ему работу. Экс-политики на рынке труда товар ценный.
прочитано 806 раз

Барак Обама – человек многогранный, проявил способности в разных сферах деятельности. Кроме руководства американцами и выступлений с речами по разным поводам, это еще, к примеру, и уникальный талант к составлению плейлистов. Благодаря ему экс-президент может даже остаться при своем титуле: как сообщается, гендиректор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил Обаме позицию "президента плейлистов".

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Барак Хуссейн Обама президент США

Не чуждается утонченная натура Обамы и сфер высоких технологий. Некоторые наблюдатели прочат бывшему американскому лидеру карьеру в Силиконовой долине (не зря же он так часто туда ездил в бытность президентом), другие считают: пойдет в космическую отрасль. Главное – с выбором можно не торопиться: уже с февраля на счет Барака Обамы начнет поступать пенсия (200 тысяч долларов в год). Кроме того, американские налогоплательщики покроют его расходы на содержание персонала, охрану, транспорт и питание.

Не пропадет экс-президент даже в том случае, если в предпринимательской сфере у него ничего не срастется. Всегда остается такой источник дохода, как лекции на тему "Как стать президентом США" или подработка свадебным генералом. Крупнейшие банки и фонды используют отставных политиков для продвижения своих интересов и привлечения инвесторов. За примерами далеко ходить не надо. Так, мало кто отказывается от фото и обеда с экс-президентом США Джорджем Бушем – старшим или бывшим британским премьером Джоном Мейджором. Используют и связи "отставников" в кругах политической элиты. Суммы гонораров, надо сказать, астрономические.

Джордж Буш-старший. Фото: GLOBAL LOOK press\Christy Bowe

А уж чтение лекций – наиболее распространенная практика для отошедших от дел политиков. Крупнейший специалист в этом нелегком деле – экс-президент США Билл Клинтон. Он, кстати, самый высокооплачиваемый оратор в мире. По данным американских СМИ, в 2002 году он прочел 60 лекций и в среднем получил за каждую из них по 159 тысяч долларов. Особенно интенсивно политику пришлось поработать в феврале прошлого года, зато доход за месяц составил полтора миллиона. Гонорары Билла резко возросли, когда его супруга Хиллари возглавила Госдепартамент. Как мужу госсекретаря Клинтону платили полмиллиона за выступление.

Билл Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK pres/Joel Marklund

Джордж Буш – младший тоже подрабатывает лекциями. Неплохой доход ему принесла книга мемуаров под названием "Поворотные моменты", которая вышла в 2010 году. Кроме того, экс-президент занимается живописью. Он как-то рассказал, что для совершенствования своего мастерства нанял педагога и в будущем надеется нарисовать портреты знакомых ему мировых лидеров, в том числе Владимира Путина.

Да уж, искусство притягивает бывших политиков. Первый и единственный президент СССР отошел от дел в декабре 1991 года. А через два года он уже снимался в кино: сыграл Горбачева в картине Вима Вендерса "Так далеко, так близко!". Позже экс-президент ушел из большого кино в авторское (рекламу): рекламировал сеть Pizza Hut, национальные железные дороги Австрии и дорожные аксессуары Louis Vuitton.

Герхард Шредер. Фото: GLOBAL LOOK press

Европейские "эксы" тоже не бедствуют. Так, выступление бывшего канцлера Герхарда Шредера обходится благодарным слушателям в сумму от 50 тысяч до 75 тысяч евро. И это еще бюджетный вариант – по сравнению с Тони Блэром, удовольствие послушать которого стоит 200 тысяч евро.

Николя Саркози. Фото: GLOBAL LOOK pres/Philippe Farjon

Выступление бывшего французского лидера Николя Саркози обходится еще дороже. Хоть в народе популярность его неуклонно падает, меньше чем за 250 тысяч евро бывший президент лекций не читает. 

Автор: Игорь Силецкий20 января 2017, 11:23

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