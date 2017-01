Любимые занятия политических пенсионеров

Барак Обама – человек многогранный, проявил способности в разных сферах деятельности. Кроме руководства американцами и выступлений с речами по разным поводам, это еще, к примеру, и уникальный талант к составлению плейлистов. Благодаря ему экс-президент может даже остаться при своем титуле: как сообщается, гендиректор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил Обаме позицию "президента плейлистов".

Не чуждается утонченная натура Обамы и сфер высоких технологий. Некоторые наблюдатели прочат бывшему американскому лидеру карьеру в Силиконовой долине (не зря же он так часто туда ездил в бытность президентом), другие считают: пойдет в космическую отрасль. Главное – с выбором можно не торопиться: уже с февраля на счет Барака Обамы начнет поступать пенсия (200 тысяч долларов в год). Кроме того, американские налогоплательщики покроют его расходы на содержание персонала, охрану, транспорт и питание.

Before you go, #Obama: 'Has any other Nobel Peace prize winner dropped 100k bombs?' (TWEETS) /on.rt.com/80t0 pic.twitter.com/PclZbtnXcE