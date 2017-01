Последнее танго и ляпы Обамы

Танцы коньком Барака Обамы не назовешь. Хотя танго, конечно, не всякому профессионалу дано исполнить. На официальном приеме во время визита американского лидера в Аргентину танцовщица Мора Годой пригласила Обаму составить ей пару. Президент сначала отнекивался, а затем сдался. Получилось не очень, но специалисты в искусстве пластики заподозрили, что выступление гостя не было импровизацией – порепетировать Обама успел.

Надо признать, что и обычные движения на танцполе хозяину Белого дома не особо удавались. Хотя ведущие программ, куда наперебой приглашали президента, а также его партнеры старательно восторгались умениями лидера.

Познания в истории и географии Барака Хусейновича – это отдельный рассказ, который без слез не прочесть. Всю глубину их Обама проявил, еще будучи кандидатом в президенты. В предвыборной речи в штате Нью-Мехико весной 2008 года политик вспомнил биографию брата бабушки по матери Чарльза Пэйна. По версии Обамы, сей без сомнения достойный гражданин в составе отряда доблестных американских солдат освобождал узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) на территории Польши.

Даже оппоненты Обамы в США не преминули воспользоваться моментом, чтобы указать кандидату в президенты на провалы в его образовании. Республиканцы напомнили, что Польшу (в том числе Освенцим) освобождали советские войска, и Чарльза Пэйна там быть не могло – если только он не был солдатом Красной Армии.

Однако уделить время изучению школьного курса истории Обама так и не удосужился, что стало причиной очередного скандала вокруг того же Освенцима четыре года спустя. Президент США назвал Аушвиц польским лагерем смерти. Естественно, Варшава по этому поводу бурно выразила возмущение, а представителям Белого дома пришлось извиняться за своего патрона.

Подпортило репутацию Обамы и его пристрастие к жевательной резинке. Отказываться от этой привычки президент США не собирался, несмотря на многочисленные скандалы. Он не прекращал двигать челюстями даже во время исполнения государственных гимнов – как, например, во время визита в Индию.

Негодование китайских пользователей соцсетей вызвало поведение американского лидера на саммите АТЭС в 2014 году. Обаму назвали рэпером и лоботрясом. Он постоянно жевал жвачку, выглядел мрачным, а на финальной фотосессии затесался в круг первых леди.

Сотрудники администрации попытались оправдать шефа, заявив, что жвачка антиникотиновая – мол, президент бросает курить. Видно, борьба с курением шла не особо успешно: Обама жевал и за полгода до этого, во время торжеств по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии. Французы тогда обвинили американского лидера в неуважении к истории, их стране и погибшим солдатам коалиции.

Спортивные достижения президента США также невелики. Его навыки игры в гольф вызывают хохот у сограждан. Тем не менее, на поле Обама выезжает регулярно – американцы даже стали измерять время по играм своего лидера.

Очень вдохновил их и ролик, снятый посетителем спортзала в польском отеле, где Барак Обама готовился к встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

И вот теперь все это в прошлом. Экс-президент покинул Белый дом и, скорее всего, уйдет из политики. Как сообщили СМИ, Мишель и Барак Обама арендовали скромный домик площадью 8,2 тысячи квадратных футов. В особняке, который стоит, по разным данным, от четырех до шести миллионов долларов, девять спален.

