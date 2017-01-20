Последнее танго и ляпы Обамы

Лавина убила постояльцев отеля в Италии Последние дни Обамы Развод Бузовой и Тарасова Интервью Кончаловского Дом-2
Политика

Трамп начнет уничтожать Обаму сразу после вечеринки

Первые указы главы государства коснуться самых острых тем
Политика

Песков рассказал о новом сроке Путина

По его мнению, в стране не хватает "серьезной оппозиции"
партнеры
Пятница 20 января
Лента новостей
10:27
Умер судья Кадыров
10:24
Садальский поглумился над странностями Зверева
10:13
Российский блогер скрывается от "ИГ" после шутки про Коран
09:57
Самолет Ту-134 сел во Внуково из-за разгерметизации
09:54
Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
09:22
На востоке Москвы загорелся жилой дом
09:19
В семье Джорджа Клуни случилась трагедия
09:11
Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
08:53
У аэропорта Махачкалы столкнулись 38 машин
08:45
Под Москвой нашли оружейный схрон
08:41
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
08:26
Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата
08:02
Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам
07:50
Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна
06:26
В Подмосковье инкассатора убили выстрелом в голову
00:38
Вера Алентова изменилась до неузнаваемости
21:59
Армия Сенегала вторглась в Гамбию
21:58
Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
21:20
В Москве трое в масках избили ребенка
21:09
Задержан глава обрушившегося конного клуба
20:41
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
20:40
В Берлине попрощались с Обамой
20:37
В Москве водитель иномарки обстрелял человека
20:19
Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами
20:06
Бузову поймали на плагиате
19:51
В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу
19:35
Мужчина расстрелял полицейских на востоке Москвы
19:34
Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах
19:28
Задымление в московском метро попало на видео
19:19
Росреестр потратил миллиарды на неработающий сервис
19:06
Барбра Стрейзанд отчитала Трампа
19:01
Столичного полицейского выбросили из окна
19:00
Путин приготовил студентам сюрприз
18:47
На востоке Москвы случился транспортный коллапс
18:38
Чем "Ангара" лучше "Протона"
18:32
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии
18:18
Значение имени Полина
18:10
Россиянин купил иномарку за четверть миллиарда
17:58
Чем запомнилась исполнительница "Ламбады"
17:54
В Коми из-за лопнувшей трубы погиб ребенок
17:29
На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"
17:29
Юные экологи проводят "заповедные уроки"
17:26
Фадеев нашел спасение от огоньков с Пугачевой
17:05
Людмила Сенчина: Когда же кончится этот кошмар?!
17:03
В московском метро случилось ЧП
16:50
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
16:48
Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"
16:46
Что такое геймификация образования
16:45
Шендеровича обвинили в экстремизме
16:44
Жених звездной ясновидящей трагически погиб
16:33
Зима без газа отрезвила Украину
16:22
Bentley выпустит электромобиль
16:22
Убитая горем Королева прибыла на Украину
16:16
Огромная змея заползла в квартиру к пенсионерке в Москве
16:07
Раненный в голову бизнесмен на Lexus вышел из комы
15:49
Как живется Кончаловскому без Толкалиной
15:49
Тайны сериала "Склифосовский"
15:48
После развода Апина штурмует бутики эротического белья
15:45
Горнолыжные курорты с самыми выгодными ценами
15:43
Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба
15:40
Певица Нюша в шоке от собственной свадьбы
15:36
Найдена причина преждевременного старения
15:36
В Москве водители устроили драку на дороге (видео)
15:31
Трогательные моменты президентства Барака Обамы
15:25
Бузова приехала к Тарасову
15:06
Российская модель трагически погибла на аттракционе
14:47
Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
14:42
Белорусские спасатели покорили интернет (видео)
14:39
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
14:35
Что иностранцы думают о голых россиянах в проруби
14:32
Курс рубля упал после слов Шувалова
14:26
Новые подробности смерти десятков туристов под лавиной
14:01
Актер Борис Щербаков попал больницу в тяжелом состоянии
13:55
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
13:49
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
13:45
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
13:36
Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
13:26
Стильный Медведев рассмотрел подарок Путина
13:12
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
13:09
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
13:06
При пожаре в Тегеране рухнула самая старая высотка
13:03
Известный актер разбился на лошади
13:02
В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи
12:59
Обнаглевший Порошенко поставил условия ЕС
12:46
Жена Клуни сделала ЭКО и ждет двойню
12:45
Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу
12:37
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться
12:36
Красотку изуродовали уколы ботокса
12:26
У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога
12:25
Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
12:19
Как политики окунулись в иордань
12:12
Беременность украсила жену "Мажора" Прилучного
12:10
Шансонье Новиков: Мне русская плаха милее заморских гамбургеров
11:54
Как изменится пенсионная система в 2017 году
11:50
Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"
11:43
На месте крушения Ту-154 нашли другой самолет
11:38
Бузова показала прелести после развода с Тарасовым
11:38
Россия отказалась от надежды на Трампа
11:30
Семейная драма Марии Кожевниковой
11:30
Лавина убила десятки туристов в отеле
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Политика

Последнее танго и ляпы Обамы

Барак Обама. Фото: кадр youtube.com
Семейство Обама перебралось в новый дом. Особняк в Вашингтоне поменьше, чем был у них последние восемь лет, но это едва ли испортит озорной нрав главы семьи, который успешно веселил американцев, да и весь мир, с 2008 года.
прочитано 3073 раза

Танцы коньком Барака Обамы не назовешь. Хотя танго, конечно, не всякому профессионалу дано исполнить. На официальном приеме во время визита американского лидера в Аргентину танцовщица Мора Годой пригласила Обаму составить ей пару. Президент сначала отнекивался, а затем сдался. Получилось не очень, но специалисты в искусстве пластики заподозрили, что выступление гостя не было импровизацией – порепетировать Обама успел.

Надо признать, что и обычные движения на танцполе хозяину Белого дома не особо удавались. Хотя ведущие программ, куда наперебой приглашали президента, а также его партнеры старательно восторгались умениями лидера.

Познания в истории и географии Барака Хусейновича – это отдельный рассказ, который без слез не прочесть. Всю глубину их Обама проявил, еще будучи кандидатом в президенты. В предвыборной речи в штате Нью-Мехико весной 2008 года политик вспомнил биографию брата бабушки по матери Чарльза Пэйна. По версии Обамы, сей без сомнения достойный гражданин в составе отряда доблестных американских солдат освобождал узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) на территории Польши.

Даже оппоненты Обамы в США не преминули воспользоваться моментом, чтобы указать кандидату в президенты на провалы в его образовании. Республиканцы напомнили, что Польшу (в том числе Освенцим) освобождали советские войска, и Чарльза Пэйна там быть не могло – если только он не был солдатом Красной Армии.  

Однако уделить время изучению школьного курса истории Обама так и не удосужился, что стало причиной очередного скандала вокруг того же Освенцима четыре года спустя. Президент США назвал Аушвиц польским лагерем смерти. Естественно, Варшава по этому поводу бурно выразила возмущение, а представителям Белого дома пришлось извиняться за своего патрона.

Подпортило репутацию Обамы и его пристрастие к жевательной резинке. Отказываться от этой привычки президент США не собирался, несмотря на многочисленные скандалы. Он не прекращал двигать челюстями даже во время исполнения государственных гимнов – как, например, во время визита в Индию.

Негодование китайских пользователей соцсетей вызвало поведение американского лидера на саммите АТЭС в 2014 году. Обаму назвали рэпером и лоботрясом. Он постоянно жевал жвачку, выглядел мрачным, а на финальной фотосессии затесался в круг первых леди.

Сотрудники администрации попытались оправдать шефа, заявив, что жвачка антиникотиновая – мол, президент бросает курить. Видно, борьба с курением шла не особо успешно: Обама жевал и за полгода до этого, во время торжеств по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии. Французы тогда обвинили американского лидера в неуважении к истории, их стране и погибшим солдатам коалиции.

Спортивные достижения президента США также невелики. Его навыки игры в гольф вызывают хохот у сограждан. Тем не менее, на поле Обама выезжает регулярно – американцы даже стали измерять время по играм своего лидера.

 

Очень вдохновил их и ролик, снятый посетителем спортзала в польском отеле, где Барак Обама готовился к встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

И вот теперь все это в прошлом. Экс-президент покинул Белый дом и, скорее всего, уйдет из политики. Как сообщили СМИ, Мишель и Барак Обама арендовали скромный домик площадью 8,2 тысячи квадратных футов. В особняке, который стоит, по разным данным, от четырех до шести миллионов долларов, девять спален. 

Что интересно, страсть к гольфу Обаму не покинула: наблюдатели заметили, как из автомобиля выгрузили два комплекта клюшек. Новыми соседями семейства, по данным журналистов, станут Иванка Трамп и создатель Amazon Джефф Безос.

Автор: Игорь Силецкий20 января 2017, 08:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мишель Обама затмила мужа на инаугурации

567

Политика

Разработан сценарий убийства Трампа
Горбачев получил повестку в суд
Захарова требует Facebook объясниться
Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон

Шоу-бизнес

Садальский поглумился над странностями Зверева
Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью
Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата
Вера Алентова изменилась до неузнаваемости

Проишествия

Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии
Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"

Lifestyle

Чем запомнилась исполнительница "Ламбады"
Тайны сериала "Склифосовский"
Горнолыжные курорты с самыми выгодными ценами
Известный актер разбился на лошади
Политика

Последнее танго и ляпы Обамы

Первый темнокожий президент США запомнился многочисленными ляпами
Шоу-бизнес

Жених звездной ясновидящей трагически погиб

Экстрасенс, ответившая согласием на предложение руки и сердца, убита горем
Шоу-бизнес

Вера Алентова изменилась до неузнаваемости

Накануне 75-летия актриса предстала с новой внешностью
Общество

Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам

В Министерстве обороны готовятся к обновлению авиапарка

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере
Главные красавицы Большого театра

Спорт

Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Регионы

За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru