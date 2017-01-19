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В Берлине попрощались с Обамой

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press
В центре Берлина, у посольства США собрались недовольные политикой Барака Обамы граждане. Акция прошла под девизом "Прощай, Обама!"
прочитано 510 раз

В ней приняли участие активисты, проживающие в Германии - русские, украинцы, а также жители Берлина. Последние представляли общественное движение "Матери против войны Берлин – Бранденбург". Акция прошла у посольства США в ФРГ рядом с символом Берлина – Бранденбургскими воротами – на столичном бульваре Унтер–ден-Линден.

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Барак Хуссейн Обама президент США

"У нас был информационный пикет, приуроченный к уходу американской администрации Обамы и приходу новой администрации во главе с Дональдом Трампом", – сообщил один из участников акции Олег Музыка из движения "Куликово Поле".

Выступившие на акции выразили надежду на изменение американской политики с приходом Трампа и сближение России и США во имя преодоления международных конфликтов, сообщает ТАСС. Известно, что аналогичные акции должны пройти завтра, 20 января, и в других европейских столицах, в частности, в Риме и Амстердаме.


Барак Обама сменил на посту президента США Джорджу Буша-младшего, который втянул США в две войны в Афганистане и Ираке и воспринимался многими в мире как человек, способный выстроить более гуманную, конструктивную внешнюю политику, строящуюся не на военно-силовых методах разрешения конфликтных ситуаций, а на умном подходе, делающем ставку на поиск компромиссов.

Вместе с тем за два президентских срока Обаме удалось не только рассориться со всеми союзниками, но и практически возродить холодную войну с Россией и Китаем. Если войны в Ираке и Афганистане администрация Обамы может списать на Джорджа Буша, то полыхающий хаос в Ливии, Сирии, Йемене, потоки беженцев, наводнивших Европу, и тотальный разгул международного терроризма – это уже "заслуги" самого Обамы.

Не оправдались и его экономические посулы. Госдолг США за восемь лет правления первого темнокожего президента вырос в два раза. Вместо обещанного взаимовыгодного товарооборота с Европой Барак Обама смог предложить только кабальное для Европы Соглашение о трансатлантическом торгово-экономическом партнерстве, которое вызвало многотысячные протестные выступления по всему Евросоюзу.

Время президентства Обамы также запомнилось европейцам многочисленными скандалами, связанными с тотальной слежкой АНБ. Однако "всевидящее" око "большого брата", как выяснилось, помогало следить только за европейскими чиновниками и законопослушными гражданами и не замечало активности исламских террористов.

Автор: Александр Комаров19 января 2017, 20:40
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