Обаму шокировал авторитет Путина в США

Уходящий президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS рассказал о своих опасениях за будущее страны. По его мнению, американцы стали доверять президенту России Владимиру Путина больше, чем правительству Соединенных Штатов.

Обама заявил, что ситуация с "хакерскими атаками России" продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставив их забыть о том, что они "играют на одном поле". "Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США", – признался пока еще находящийся на своем посту 44-й президент США.

Ранее уходящий президент США обвинил Россию во влиянии на избирательный процесс в стране посредством хакерских атак, что привело к поражению кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В конце декабря Обама подписал указ о введении новых санкций против Москва, а также немедленной высылке 35 российских дипломатов и их семей из США. В Кремле неоднократно отвергали все обвинения, называя их голословными, бездоказательными и необъективными.

Dni.Ru напоминают, что на прошлой неделе Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго, где ранее начиналась его политическая карьера. Уходящий президент напомнил о роли Вашингтона в борьбе с терроризмом, а также заявил об исключительной роли соединенных Штатов на мировой арене. Прощальная пресс-конференция Обамы пройдет в среду, 18 января, за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

