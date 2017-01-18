Затянувшаяся агония пешек Обамы

Агония – зрелище не для слабонервных. Тем более когда предсмертные судороги становятся коллективным явлением. Однако в администрации уходящего президента США решили, что нервы мирового сообщества достаточно закалены разного рода "реалити-шоу" вроде ликвидации Муаммара Каддафи, казни Саддама Хусейна и трансляции массовых убийств в ближневосточных странах в процессе борьбы за демократию. Так что очередной спектакль полумертвых политиков мир как-нибудь выдержит.

А все Россия виновата: не дала демократическим путем пропихнуть в Белый дом их Клинтон, а подставила вместо нее своего Трампа! Почему своего? Ну как же: говорит ведь избранный президент, что намерен договариваться с Москвой. А Россию столько лет убеждали, что она "побежденная страна", – как можно теперь с ней переговоры вести, она только силу понимает.

Вот, кстати, автор высказывания о "побежденной стране, которая не имеет права так себя вести" – постпред США при ООН Саманта Пауэр. Это милое личико скоро, наконец, исчезнет с телеэкранов, но напоследок постпред решила сделать все, чтобы ее надолго запомнили. Прощальная пресс-конференция была посвящена России, подрыву Москвой мирового порядка. Под мировым подразумевается, естественно, порядок американский – так что все эти действия угрожают Соединенным Штатам.

Пауэр посвятила свою пламенную речь обличению грехов России. Это и "зеленые человечки" в Крыму, поддержка Донецкой и Луганской республик, помощь сирийскому лидеру Башару Асаду. Ну и "вишенка на торте" – кибератаки русских хакеров на США и их союзников и вмешательство Москвы в американские выборы. Постпред заявила: Запад в свое время одолел "фашистов и коммунистов", а сегодня столкнулся с "авторитаризмом и цинизмом". Хорошо, что изложение альтернативных взглядов на историю устами миссис Пауэр звучит в стенах ООН в последний раз, прокомментировали очередное "шоу Саманты" в Москве.

Кстати, позиция и высказывания Пауэр становятся более понятными, если вспомнить о ее супруге. Профессор Касс Станстейн – один из так называемых царей американского истеблишмента, серых кардиналов администрации Обамы. Он стал негласным главой всей информационной политики США, создал специальные "поведенческие" команды, которые занимаются промывкой мозгов – не только американских, но и западноевропейских. Станстейну принадлежит авторство тезиса "правда – это болезнь, которую надо лечить".

Даже в близком к истерике состоянии, в котором находятся члены проигравшей команды, им приходится порой возвращаться к реальности. Вот и главный американский русофоб Джон Маккейн признал в телеэфире: президент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке. Более того, российский лидер получил желаемое "очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках".

Посетовал Маккейн и на то, что США приходится довольствоваться лишь приглашением на переговоры по урегулированию в Сирии, которые пройдут в Астане 23 января. "Нет ничего более показательного, чем то, что русские, иранцы и турки приглашают США участвовать в мирной конференции. США не возглавляют это, США даже не являются частью этого, их приглашают. До чего мы дошли", – заявил сенатор.

Да уж, докатились. Ложь и провокации сопровождают каждое выступление представителей отбывающей в историю администрации. К примеру, глава Пентагона Эштон Картер, который скоро получит приставку "экс" к своему титулу, высказал мнение, что возможности для сотрудничества США с Россией в военной сфере сокращаются. "Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но они становятся все более узкими со временем. Эта общая территория, на которой можно работать, постоянно сокращалась за последние десять лет. Это просто факт нашей жизни сейчас", – заявил Картер.

По его словам, такое сотрудничество "не имело место быть" в борьбе с "Исламским государством" (запрещенной в России группировкой) в Сирии. При этом генерал предпочитает не вспоминать, что Москва с самого начала сирийской операции предлагала объединить усилия в борьбе с террористами. Вашингтон же решил втихаря поддерживать боевиков и даже вооружать.

Цель всей этой истеричной кампании – переубедить Дональда Трампа сотрудничать с Россией (если уж не удалось преградить ему путь в Белый дом). Агония уходящей администрации столь ужасна именно потому, что избранный президент не поддается (по крайней мере, пока) этим попыткам манипулирования. Хотя окончательно позиция Трампа по всем вопросам прояснится после инаугурации, назначенной на 20 января. Но в любом случае герои нынешнего спектакля со сцены уже уйдут.