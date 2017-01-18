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Как Обама поставил Америку на колени

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое: первый темнокожий президент Соединенных Штатов оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после Обамы придется его преемнику Дональду Трампу.
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За свои два президентских срока нобелевский лауреат Барак Обама умудрился не только кардинально испортить отношения с Россией, растерять свой рейтинг внутри страны, но и серьезно подпортить жизнь своим же согражданам. Первая в мире экономика зажата тисками огромного государственного долга с одной стороны и кризисом перепроизводства с другой.

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Несколько лет назад недалеко от Таймс-сквер на одном из зданий в Нью-Йорке сняли цифровое табло, которое показывало размер госдолга США в реальном времени. Сняли его, потому что места на табло уже не хватало. Сейчас в Сети можно найти сайты, на которых долговые обязательства Америки меняются в большую сторону каждую секунду. Национальный долг растет так стремительно, что пока вы читаете эту статью, он вырастет на несколько миллионов долларов. В 2017 году долги Штатов по всем обязательства, как внутренним, так и внешним перевалят за 20 триллионов. А это означает, что каждый житель США должен более чем по 60 тысяч долларов.


Сегодня Штаты должны практически всем. Большая часть госдолга находится в руках предприятий и государств, которые вкладывают свои активы в казначейские облигации. Все остальное лежит на государственном балансе в виде ценных бумаг. Основные держатели задолженности – целевые фонды и организации. Они вложили средства в госдолг США с целью получить гарантированную выплату, которая будет потрачена на выдачу пенсионного обеспечения для "поколения бебибума" с 1946 по 1964 год. Из этого следует, что Америка должна и самой себе. Самыми крупными иностранными кредиторами США являются Китай и Япония.

Стоит признать, что госдолг США рос и до прихода Барака Обамы в Белый дом. Но за восемь лет президентства счетчик чуть не сломался от дикой скорости вращения – национальный долг вырос вдвое. Такого не было при предшественниках Обамы:  Джордж Буш-младший оставил после себя 77% роста госдолга, Билл Клинтон раскрутил счетчик всего лишь на 14%.


Экономическая политика Обамы сделала свое дело – страна за годы его правления дважды находилась на грани технического дефолта. Государственные учреждения закрывались из-за того, что Конгресс отказывался поднимать планку госдолга и только после непростых переговоров с администрацией Белого дома, конгрессмены увеличивали и без того раздутый долг. Причин его роста несколько, главные – резкое увеличение (до 800 миллиардов долларов ежегодно) средств на оборонные нужды, программа экономического стимулирования и введение налоговых льгот. То есть, с одной стороны Обама пытался оказать помощь американским производителям и гражданам, но, по сути, все его экономические решения откатывали экономику страны назад и не давали ей динамично развиваться.


Еще один пример "медвежьей услуги" Барака Обамы гражданам Америки – затеянная им реформа здравоохранения, получившая название Obamaсare. Она стала одним из самых крупномасштабных проектов в истории США с середины 1960-х годов и первой  попыткой  реформировать медицинскую систему США с того момента,  когда президентом Джонсоном были созданы государственные программы Medicare и Medicaid, с целью помочь пенсионерам и малоимущим.

Фото: GLOBAL LOOK press/Lannis Waters

Продвигая свою реформу, Обама заявлял, что медицинские услуги станут доступны для каждого. Однако оказалось, что американцы с небольшим доходом и даже представители среднего класса не могут ими воспользоваться. Система медицинского страхования стала принудительной, под угрозой штрафа в 500 долларов. Выросла и стоимость полиса. Мало того, стандартный план страхования серьезные операции покрыть не в состоянии – больным приходится доплачивать за них. В итоге, согласно последним соцопросам, половина американцев считают, что реформу нужно отменить.


И к мнению своих граждан уже прислушался избранный президент Дональд Трамп. Он пообещал заменить Obamaсare другой реформой системы здравоохранения, однако ее детали раскрывать пока не стал. Новая реформа Трампа, по его собственному утверждению, позволит снизить стоимость медицинского страхования без увеличения расходов со стороны правительства.

Мало того, не дожидаясь ухода нынешнего хозяина Белого дома, Сенат на минувшей неделе  проголосовал за отмену Obamaсare. Большинство сенаторов придерживаются мнения, что реформа здравоохранения, введенная Бараком Обамой, себя не оправдала. Следующим шагом станет подготовка профильными комитетами законопроекта об отмене провальной реформы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Marovich

Еще одним существенным проколом во внутренней политике Барака Обамы можно считать многочисленные расовые волнения, произошедшие за время его нахождения во власти. Первый чернокожий президент Америки преподносил себя народу продолжателем идей борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, а на деле не смог вступиться за обиженных американцев с темным цветом кожи. Летом 2014 года в небольшом городке Фергюсоне (штате Миссури) начались демонстрации и беспорядки из-за расстрела белым полицейским 18-летнего безоружного чернокожего Майкла Брауна.  Накал страстей спал через нескольких дней, но ситуация вновь обострилась после того, как  в ноябре того же года суд присяжных отказался предъявлять обвинение полицейскому Дарреллу Уилсону.  Акции протеста прошли также и в других городах США.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Nigro

2015 год ознаменовался такими же громкими и массовыми  беспорядками в Балтиморе (Штат Мэриленд). На этот раз причиной стала смерть 26-летнего чернокожего американца Фредди Грея, который скончался от травм, полученных после ареста полицией. Для наведения порядка в Балтимор были направлены подразделения Национальной гвардии США. Пострадало около 100 полицейских, было арестовано более 200 человек. Волнения в тот раз также охватили и другие американские  города.


Наконец, в сентябре 2016 года волнения темнокожего населения охватили город Шарлотт (Северная Каролина). Там полицейский застрелил 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта. Согласно отчету полиции, он привлек внимание остановивших его автомобиль патрульных тем, что вышел из машины с огнестрельным оружием в руках, а затем сел обратно. Потом, правда, выяснилось, что в руках у Скотта была книга.  Мирные митинги протеста быстро приобрели характер беспорядков. В результате ранения получили 12 сотрудников полиции и снова власти направили для усмирения темнокожего населения Национальную гвардию.


20 января 2017 года эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы канет в лету. История еще даст оценку восьми годам его правления, но уже сейчас ясно, что новому главе государства Дональду Трампу придется нелегко: ему предстоит не только распутать клубок противоречий, завязанный Обамой во внешней политике, но и попытаться поднять экономику США хотя бы на тот уровень, который был до прихода в Белый дом его предшественника.

Автор: Александр Пельт18 января 2017, 09:47
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