Автор "секретного доклада" на республиканца опроверг его подлинность
Он собрался встретиться с представителями несуществующего государства
Обама расплакался на речи под хохот Захаровой
В своей речи Барак Обама отметил сильное влияние США на остальные государства. "Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим мировым влиянием до тех пор, пока мы не откажемся от того, что отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая запугивает маленьких соседей", – заявил политик.
Он заявил, что угрозу мировому порядку представляют фанатики-исламисты и диктаторы, находящиеся у власти в ряде стран. По словам президента, они опаснее, чем заминированная машина или ракета. Американский лидер выразил уверенность в том, что "ИГ" будет ликвидировано.
Обама призвал народ США развивать и защищать демократию и права человека. По его словам, разрушение ценностей приведет к увеличению гражданских и межнациональных войн, и свободы Америки могут оказаться под угрозой.
"Демократия может прогнуться, если мы предадимся страху. Так что мы, жители США, должны быть бдительны в отношении внешней агрессии. Мы должны противостоять ослаблению ценностей, которые сделали нас теми, кто мы есть", – подчеркнул глава государства.
При этом Обама заверил, что за время его правления "Америка стала лучше и сильнее". Среди главных своих достижений он выделил снятие запрета на однополые браки, развитие системы здравоохранения и закрытие иранской ядерной программы "без единого выстрела".
Политик не смог сдержать слез во время выступления. Аудитория встретила пламенную речь президента бурными аплодисментами.
.@POTUS tells @FLOTUS: “You made the White House a place that belongs to everybody…you have made me proud.” https://t.co/GJ3ziC2Q2U— CNN (@CNN) 11 января 2017 г.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в социальной сети Facebook, что Вашингтон каждый день принимает "бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики". "Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить", – отметила Захарова.
Напомним, что президентский срок Барака Обамы подходит к концу. Пост главы США 20 января займет республиканец Дональд Трамп.
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