Обама расплакался на речи под хохот Захаровой

В своей речи Барак Обама отметил сильное влияние США на остальные государства. "Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим мировым влиянием до тех пор, пока мы не откажемся от того, что отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая запугивает маленьких соседей", – заявил политик.

Он заявил, что угрозу мировому порядку представляют фанатики-исламисты и диктаторы, находящиеся у власти в ряде стран. По словам президента, они опаснее, чем заминированная машина или ракета. Американский лидер выразил уверенность в том, что "ИГ" будет ликвидировано.

Обама призвал народ США развивать и защищать демократию и права человека. По его словам, разрушение ценностей приведет к увеличению гражданских и межнациональных войн, и свободы Америки могут оказаться под угрозой.

"Демократия может прогнуться, если мы предадимся страху. Так что мы, жители США, должны быть бдительны в отношении внешней агрессии. Мы должны противостоять ослаблению ценностей, которые сделали нас теми, кто мы есть", – подчеркнул глава государства.

При этом Обама заверил, что за время его правления "Америка стала лучше и сильнее". Среди главных своих достижений он выделил снятие запрета на однополые браки, развитие системы здравоохранения и закрытие иранской ядерной программы "без единого выстрела".

Политик не смог сдержать слез во время выступления. Аудитория встретила пламенную речь президента бурными аплодисментами.

.@POTUS tells @FLOTUS: “You made the White House a place that belongs to everybody…you have made me proud.” https://t.co/GJ3ziC2Q2U