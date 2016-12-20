Украина устроила пляски на крови российского дипломата

Реакция ряда украинских политиков и общественных деятелей на убийство посла России в Турции вызвала оторопь. Жестокую расправу многие восприняли как шанс выступить с очередными обвинениями против Москвы.

Международное сообщество однозначно расценило публичную расправу над послом России в Турции Андреем Карловым. Во-первых, это бесспорная трагедия для всего дипломатического мира. Во-вторых, это теракт, цель которого – добиться обострения российско-турецких отношений. И в-третьих, это жестокое убийство, которое нельзя ничем оправдать.

Впрочем, как оказалось, не весь мир столь принципиален по отношению к нападавшему. В частности, террорист нашел сочувствующую публику в лице украинских политиков.

"Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой", – на свой странице в Facebook написал депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, о ком идет речь, парламентарий прикрепил к посту фотографию убийцы, стоящего над телом своей жертвы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в виду занимаемой им должности, выступил с осуждением атаки на российского дипломата, однако сделал это в крайне сомнительной форме. Многие сошлись во мнении, что его заявление звучит скорее как обвинение, а не как слова соболезнования, что неуместно в сложившихся обстоятельствах.

1/2 Russia has been responsible for horrendous violations of human rights & the murder of thousands innocent people in Syria & Ukraine. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 декабря 2016 г.

"Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийства тысяч невинных людей в Сирии и на Украине. Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом. Законы и права человека должны соблюдаться", – написал он на своей странице в Twitter. При этом российского посла глава украинской дипломатии даже не упомянул, предпочтя отделаться полунамеками. Его слова вызвали возмущение как среди российских пользователей Сети, так и среди украинских.

@PavloKlimkin

это уже диагноз...

так опозорить свою страну может только украинский политик... — ���� Владимир (@nepecBeT) 19 декабря 2016 г.

@PavloKlimkin Павел, Вы - худшее, что мог послать нам Господь. Вы позор всего нашего государства. Уезжай, вор и лгун, пока можете. Достал!!! — Роман Трахтенберг (@TpaxDox) 19 декабря 2016 г.

Поддержал террориста и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. "Покушение XXI века. В Анкаре мститель с криком за "Алеппо!" казнил посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова. От себя добавлю: "За Донбасс и Крым!", – написал он на своей странице в Facebook. Другое свое сообщение на эту же тему он завершил лозунгом "Героям слава", а в третьем сообщении нашел связь между убийством посла и существованием Святого Николая.

Примечательно, что многие украинские пользователи Сети поддержали подобный подход своих политиков. Уже появились предложения поставить террористу из Анкары памятник или каким-либо другим способом увековечить его имя на Украине.

во, украинцы сейчас еще убийцу посла национальным героем сделают, орден дадут, улицу назовут.

молодцы какие https://t.co/LwKwtsC8ug — боярышник и давление (@xs71real) 19 декабря 2016 г.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Террорист расстрелял дипломата в спину в тот момент, когда тот произносил вступительное слово. Свидетелями убийства стали не только присутствовавшие в зале люди, но и многочисленные телезрители – мероприятие транслировалось в прямом эфире.