Украина устроила пляски на крови российского дипломата

Международное сообщество однозначно расценило публичную расправу над послом России в Турции Андреем Карловым. Во-первых, это бесспорная трагедия для всего дипломатического мира. Во-вторых, это теракт, цель которого – добиться обострения российско-турецких отношений. И в-третьих, это жестокое убийство, которое нельзя ничем оправдать.

Впрочем, как оказалось, не весь мир столь принципиален по отношению к нападавшему. В частности, террорист нашел сочувствующую публику в лице украинских политиков.

"Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой", – на свой странице в Facebook написал депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, о ком идет речь, парламентарий прикрепил к посту фотографию убийцы, стоящего над телом своей жертвы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в виду занимаемой им должности, выступил с осуждением атаки на российского дипломата, однако сделал это в крайне сомнительной форме. Многие сошлись во мнении, что его заявление звучит скорее как обвинение, а не как слова соболезнования, что неуместно в сложившихся обстоятельствах.

