Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой

Самолет А320, выполнявший рейс из Москвы в Уфу, был вынужден вернуться в Шереметьево сразу после взлета. Командиру воздушного судна резко стало плохо, в связи с чем второй пилот принял решение развернуться.
На борту лайнера находились 150 пассажиров. "Командир экстренно госпитализирован", – сообщил источник "Интерфакс" в экстренных службах.
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