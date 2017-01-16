Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой

Самолет А320, выполнявший рейс из Москвы в Уфу, был вынужден вернуться в Шереметьево сразу после взлета. Командиру воздушного судна резко стало плохо, в связи с чем второй пилот принял решение развернуться.

На борту лайнера находились 150 пассажиров. "Командир экстренно госпитализирован", – сообщил источник "Интерфакс" в экстренных службах.