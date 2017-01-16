Под Вологдой сгорел перевозивший детей автобус

На 33-м километре трассы Вологда – Новая Ладога сгорел автобус, который перевозил детей на олимпиаду. В результате происшествия никто не пострадал: правоохранители смогли эвакуировать школьников, передает Life.ru.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Видео с места происшествия было опубликовано в Сети.