Под Вологдой сгорел перевозивший детей автобус

На 33-м километре трассы Вологда – Новая Ладога сгорел автобус, который перевозил детей на олимпиаду. В результате происшествия никто не пострадал: правоохранители смогли эвакуировать школьников, передает Life.ru.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Видео с места происшествия было опубликовано в Сети.
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