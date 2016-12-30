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15:18
30 декабря 2016
просмотры: 123

Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов

567
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В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение об исчезновении 18 тонн мандаринов. Одна из логистических компаний заключила договор на перевозку этого груза за 1,3 миллиона рублей. "Около пяти часов вечера подрядчик предоставил автомобиль Volvo для перевозки груза в Москву, товар был загружен на складе на проспекте Непокоренных. Однако в Москву в назначенный пункт груз до сих пор не доставили", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. Водитель признался, что действительно не доехал до адреса назначения. Разгрузку он совершил в поселке Апаринки Московской области. Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранители продолжают поиски мандаринов.

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