В Подмосковье мигрант снял скальп с девушки

В подмосковных Люберцах в одном из домов в центре города был найден труп девушки. По предварительным данным, преступник сначала задушил ее, а после снял скальп.

На месте происшествия полицейские задержали 36-летнего уроженца Таджикистана. По предварительным данным, он совершил убийство в ходе бытовой ссоры. Расследование продолжается, сообщает агентство городских новостей "Москва".