Зоб, мозги и рыбьи головы: в Питере открылся необычный ресторан

Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Пятница 1 февраля
Лента новостей
18:00
Вскрылись жуткие подробности убийства 20-летней модели
17:54
Здоровье занесенного снегом Мерзликина вызвало опасение
17:50
"Единая Россия" освободит учителей от административной нагрузки
17:49
В Ростове эвакуировали посетителей супермаркета из-за дымовой шашки
17:21
Мать известной певицы погибла в страшном ДТП
17:08
Тимошенко нелепо оправдалась за нокаут от Зеленского
16:54
Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом
16:25
Совет на выходные
16:22
Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину
16:22
Бузова кардинально изменила внешность
16:08
Есть пострадавшие: в Башкирии вылетел в кювет автобус с детьми
15:57
Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"
15:46
Гузеева показала редкое фото с Глаголевой
15:14
"Неприятно идеален": Брежнева высказалась о красавце-Лазареве
14:29
В Кузбассе за рулем автомобиля сгорел водитель
14:21
"Килограммы денег и золотые слитки": роскошная жизнь криминального клана Арашуковых
13:59
"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение
13:56
Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
13:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года
13:43
Болезнь без диагноза
13:40
Спустя 60 лет: рассекречены сенсационные данные по делу Дятлова
13:31
В Коми укравшим шоколадки подросткам вынесли суровый приговор
12:55
Ученицу Табакова втянули в жуткое дело с похищением ребенка
12:47
"Порнофильмы" против "Аквариума": "Чартова дюжина" едет в Северную столицу
12:38
Лишившийся мужского органа известный певец запил после потери жилья
12:15
Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину
12:06
Прилюдно ласкавший жену Порошенко привел народ в ярость
11:41
Звезда фильма "Пролетая над гнездом кукушки" умерла в одиночестве
11:16
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель
11:11
Оскандалившаяся из-за драки мужа Собчак сделала неожиданный ход
11:05
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
10:53
Боец Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом
10:47
Больной раком Юдашкин почти не говорит
10:39
У звезды "Дома-2" провалился нос после пластических операций
10:27
Вор похитил картину Куинджи из Третьяковки ради встречи с Путиным
10:21
В Чите машина скорой помощи протаранила несколько иномарок
10:03
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
09:57
В Москве у здания "Гидропроекта" обрушился навес
09:48
"Куда девать 30 миллиардов?!" – сенатор Арашуков удивил Соловьева
09:45
Что скрывает Ани Лорак: подробности развода певицы
09:23
Умерла самая пожилая россиянка
09:09
По следам Кати Лель: финалиста "Битвы экстрасенсов" похитили инопланетяне
08:58
Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать
08:43
В Кизляре загорелся торговый центр
08:18
Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым
08:11
Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл
07:30
Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
03:12
"Отрежь ресницы": экс-участница об унижениях на шоу "Дом-2"
00:45
Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение
23:05
Чтобы возлюбленный не соскочил: Волочкова от икон бросилась к колдунье
22:01
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
21:58
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
21:48
Американцы умирают от холода
21:20
Лорак приписали роман с женатым мужчиной
21:11
"Вытаскивает из любой ямы": Хакамаду опекает особенная дочь
20:52
Под Москвой построят девять комплексов по переработке отходов
20:47
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
20:35
В России стали покупать меньше пива
20:31
Известную актрису нашли умирающей в квартире в Москве
20:20
Полиция в Ижевске ликвидировала наркопритон
20:03
Винокур влез в скандал Ахеджаковой и Галкина
19:50
Воровал кирпичи: в Татарстане в заброшенной котельной погиб рабочий
19:39
Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода
19:23
"Закройте ее в конюшне!": пышку из "Дома-2" распекли за истерику
19:23
Жителю Тюменской области грозит тюрьма после спора из-за парковки
19:10
Володин назвал самый важный закон января
18:59
Путин погрозил безбожнику Порошенко
18:44
Конец света произойдет 1 февраля
18:37
Буйный житель Омска отогнал врачей от избитого брата
18:28
В Нижнем Новгороде пропал второй за неделю таксист
18:16
Пережившая контакт с НЛО Лель заявила о планете своих клонов
18:14
Рядом с Азовом сел на мель сухогруз из Турции
18:00
Обвалившийся курс рубля добьет россиян в феврале
17:43
Синдзо Абэ отказался от борьбы за Курильские острова
17:34
Всплыли сенсационные подробности в деле сенатора Арашукова
17:13
Выскочка Зеленский дал по зубам наглой Тимошенко
17:09
Роскошная Брежнева затмила молодую модель
17:02
Волочкова бесстыдно задрала ногу перед рычащим от удовольствия Джигурдой
16:55
Упадет в любой момент и уничтожит Москву: россиян предупредили об астероиде
16:40
Прячущая живот Савельева выбирает "детские" обои
16:31
"За зарплатой следите!": Путин отчитал министра (видео)
16:08
Петросян впервые вывел в свет молодую помощницу
16:01
Как западные СМИ создают негативный образ России
16:01
Рука Кремля: недобитого Порошенко спасли 11 раз
16:00
Для борьбы с гололедом Финляндия увеличивает объемы применения реагентов
15:49
"Купила себе мальчика": звезда группы "Мираж" променяла больного мужа на молодого любовника
15:40
Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом
15:02
У Крымского моста зафиксирована подозрительная активность
14:51
Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым
14:42
Всплыл конфиденциальный документ о близости Пугачевой и Кузьмина
14:38
Авария века: на льду Байкала столкнулись дрифтующие Lexus и Toyota (видео)
14:35
"Путин знал": в Кремле отреагировали на секретное задержание
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года
13:54
Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
13:53
Истерзанная болезнью жена умерла на руках у известного актера
13:39
Собчак упросила Галкина сделать на нее пародию
13:38
Арбенину со смазливым красавчиком сняли во время любовных утех
13:34
Рок-поэма "Моби Дик": в океане поэзии и рока
13:30
Врачи в Домодедово вырезали инородное тело из сердца 60-летнего мужчины
13:23
Муж-изменщик после развода с Лорак объявил войну за дочь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
Конец света произойдет 1 февраля
Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки
Бросившая миллионера Кравец "бомжует" в хрущевке
Lifestyle

Зоб, мозги и рыбьи головы: в Питере открылся необычный ресторан

Фото: Пресс-служба
Идея ответственного потребления постепенно захватывает умы российских рестораторов. Все чаще в меню самых престижных и отнюдь не бюджетных заведений появляются блюда из совершенно ординарных, а порой и неформатных продуктов, на которые еще совсем недавно не обращали никакого внимания.  
прочитано 295 раз

В качестве таковых фигурируют, например, зобная железа, мозги, рыбьи головы, ягодный жмых, кофейная гуща, стебли брокколи, корни укропа, петрушки или порея, даже куриная или рыбная кожа. Иными словами, ведущие игроки в сфере общепита стараются наглядно показать, что не существует ингредиента, который не заслуживал бы того, чтобы стать гастрономическим деликатесом.

Именно эта идея легла в основу петербургского ресторана Harvest, что на проспекте Добролюбова. Новый проект команды Duoband открыл свои двери на излете 2018 года. За кухню отвечает Дмитрий Блинов (Tartarbar, Duo, DuoAsia), один из самых прогрессивных шеф-поваров северной столицы.

Фото: Пресс-служба

Название ресторана (Harvestв переводе с английского означает "страда" или "уборка урожая") заставляет предполагать, что основное место в меню отведено овощам. До известной степени, это так. Кстати, первым разделом в меню идут свежевыжатые соки, каждый из которых является вполне самодостаточным произведением гастрономического искусства. Например, свеклу соединяют с черной смородиной и эстрагоном. Ананас дополняют тыквой и лимоном, а виноград – огурцом и лаймом. Все – ради гармонии и вкусового баланса.

Фото: Пресс-служба

Овощи, разумеется, не только отжимают, но готовят самыми разными способами – запекают, отваривают, вялят, обжаривают, глазируют. Их подают и в качестве основного ингредиента, и в виде паштетов или соусов.

В качестве закуски можно попробовать печеную тыкву с рассыпчатым творогом, вяленую свеклу с молодым сыром или нежнейший паштет из брокколи с кедровыми орехами. А на горячее отведать жареную капусту шпиц с трюфельной сметаной, порей с соусом из пармезана и картофеля, корень сельдерея в трюфельном соусе или пирог из цветной капусты с соусом из сморчков. Кстати, именно этим чудом Блинов покорил строптивых столичных гурманов во время своих недавних гастролей в Москве.

Фото: Пресс-служба

Впрочем, было бы неверно полагать, что Harvest – заведение исключительно для вегетарианцев. В меню найдется немало блюд из рыбы и мяса, исполненных с особенным мастерством. Чтобы в этом убедиться, стоит попробовать, например, жареных гребешков с соусом из фуа-гра, дорадо в соусе из зеленого чили с огурцом, цыпленка со спагетти из сельдерея, кальмара в соусе из чоризо с хрустящим луком и, конечно, зобную железу с пюре и трюфельным соусом.

Фото: Пресс-служба

К слову, соки в заведении предлагают не только на аперитив, но также и как сопровождение к отдельным блюдам. Например, виноград с огурцом и лаймом рекомендуют к камбале с брюссельской капустой, а свеклу с эстрагоном и смородиной – к утке с карамелизированным шалотом и муссом из пармезана.

Раздел десертов совсем короткий – всего четыре позиции, но каждая – "урожайная", будь то шоколадный ганаш со свеклой, чизкейк из тыквы и облепихи или крем с какими-нибудь ягодами.

Идея ответственного потребления доведена в Harvest до максимума. В ход идет практически все: стебли брокколи – в паштет, корни и стебли трав – в различные соусы, остатки овощей – в хлеб (поэтому в ресторане он каждый день разный, но неизменно свежий и вкусный).

Фото: Пресс-служба

А еще на кухне отказались от бумажных салфеток, используют только тканевые, поскольку их можно постирать. При закупках ингредиентов перешли на более крупную тару, если это позволяет конкретный продукт (например, растительное масло). Наконец, на выходе тщательно сортируют отходы – вовсе не для того, чтобы затем отправить их на общую свалку. Нет, владельцы заключили контракты на вывоз и раздельную утилизацию с несколькими частными компаниями, которые специализируются на переработке конкретного вида мусора. Оказалось, что это вовсе не так сложно, как можно было бы думать – соответствующая инфраструктура уже существует и неплохо функционирует, по крайней мере, в Питере.

Средний счет – 2000 рублей.

Автор: Андрей Суворин1 февраля 2019, 16:50

комментарии

Политика

Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение

Шоу-бизнес

Здоровье занесенного снегом Мерзликина вызвало опасение
Мать известной певицы погибла в страшном ДТП
"Разведенка с прицепом": Лорак отказалась от вялого секса
Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом

Проишествия

Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Политика

Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину

Батька предал Россию
Шоу-бизнес

Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл

Супруга принца Уильяма сильно исхудала
Шоу-бизнес

Гузеева показала редкое фото с Глаголевой

Она опубликовала трогательный пост
Шоу-бизнес

"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение

Избранница юмориста устала от внимания прессы

Гороскоп

Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег

Фоторепортажи

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
Призрак Аршавина терроризирует россиян
Взрывы у Крымского моста: сделано шокирующее заявление
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru