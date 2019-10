Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть

Поезд ехал из Карачи в Равалпинди. По последним данным, погибли 62 человека. Как сообщает телеканал "360", полыхает железнодорожный состав. По свидетельствам очевидцев, огонь охватил практически весь поезд.

РИА ФАН отмечает, что министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид подчеркнул: большинство людей погибли, выпрыгивая из состава на полном ходу. "Две кухонные плиты взорвались. На них готовили, подливали масло в огонь", – цитирует чиновника телеканал "Царьград".

#Pakistan Train Fire - According to Pak media, 62 people have lost their lives. #Fire was caused when some of the passengers were preparing breakfast on the speeding train in violation of rules. #TezgamExpress pic.twitter.com/9j9GH5Os91