Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Перед смертью музыкант попрощался с родителями и друзьями словами: "Теперь я собираюсь уходить". Коллеги по группе подтвердили смерть Веласко.

"Сегодня мы потеряли нашего брата… и наши сердца разбиты… Мы любим тебя и всегда будем скучать по тебе, Бри", — написали музыканты в соцсети. Причины, по которым ударник решился расстаться с жизнью, неизвестны, передает News.abs-cbn.com.

Брайан Веласко был бессменным ударником Razorback с 1996 года. Он прославился тем, что принимал участие в записи второго альбома группы под названием Beggar's Moon, который стал платиновым. Рок-коллектив выступал совместно с такими легендарными рок-группами, как Rage Against the Machine и Metallica.

RIP sir Brian Velasco of Razorback. The music scene will really miss you. pic.twitter.com/rZmHI1CU6B