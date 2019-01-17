Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире
Перед смертью музыкант попрощался с родителями и друзьями словами: "Теперь я собираюсь уходить". Коллеги по группе подтвердили смерть Веласко.
"Сегодня мы потеряли нашего брата… и наши сердца разбиты… Мы любим тебя и всегда будем скучать по тебе, Бри", — написали музыканты в соцсети. Причины, по которым ударник решился расстаться с жизнью, неизвестны, передает News.abs-cbn.com.
Брайан Веласко был бессменным ударником Razorback с 1996 года. Он прославился тем, что принимал участие в записи второго альбома группы под названием Beggar's Moon, который стал платиновым. Рок-коллектив выступал совместно с такими легендарными рок-группами, как Rage Against the Machine и Metallica.
RIP sir Brian Velasco of Razorback. The music scene will really miss you. pic.twitter.com/rZmHI1CU6B— Johnny Cupcakes ☁ (@JohnnyGabcakes) 16 января 2019 г.
Напомним, в сентябре прошлого года скончался известный рэпер Малкольм Джеймс Маккормик, выступающий под псевдонимом Мак Миллер. Певцу было 26 лет. Тело артиста нашли в его доме в долине Сан-Фернандо. Выдвигалась версия того, что молодой человек умер от передозировки наркотическими средствами.
Ранее в Британии погиб известный рэпер Stormin. Он умер в больнице после продолжительной борьбы с раком кожи. В начале 2018-го музыканта госпитализировали. Чувствуя близость смерти, Stormin написал песню о своей болезни "Проклятие", и в ней исполнитель прощается.
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