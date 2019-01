Последние новости о мощном взрыве в Париже

Согласно последним данным, взрыв в булочной на улице Треви в центре Парижа произошел около девяти часов утра. По информации полиции, сначала в помещении начался пожар, после чего сдетонировал газ.

Число раненых составило 20 человек, из которых двое находятся в критическом состоянии, передает telegram-канал RT. Местные СМИ сообщают также об одном погибшем, однако официального подтверждения этих данных пока не поступало. Также неизвестно, пострадали ли в результате ЧП россияне. Посольство России во Франции выясняет это.

Distressing images coming out of central #Paris - huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB