На месте взрыва в Париже ищут россиян

Стали известны первые данные о пострадавших в результате взрыва газа в булочной на улице Треви в центре Парижа. По предварительным данным, число пострадавших достигло 20 человек. Двое из них находятся в критическом состоянии, передает telegram-канал LifeShot. У семерых – серьезные ранения, еще 11 ранены легко. Секретарь посольства России во Франции сообщил, что дипломаты выясняют, были ли на месте ЧП россияне, передает telegram-канал RT.