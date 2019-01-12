Есть пострадавшие: в центре Парижа прогремел мощный взрыв

В пекарне на улице Тревиз в центре Парижа прогремел мощный взрыв, передает telegram-канал LifeShot. По данным полиции, в результате ЧП есть пострадавшие. Некоторые сообщают и о погибших. Все подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Взрыв в центре Парижа: руины на месте булочной, есть жертвы pic.twitter.com/XXe9jFQ47x — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 января 2019 г.