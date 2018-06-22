Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
Пока прохожие слушали рок-певца, на сцену неожиданно прорвался радикально настроенный националист. Причиной инцидента стали претензии к Гребенщикову из-за его якобы пророссийской позиции.
Нападавший держал в руках плакат с надписью о "рашизме" музыканта. Но сорвать выступление провокатору не удалось – его быстро задержали, сняв со сцены.
В свою очередь лидер "Аквариума" оказался удивительно добродушен к тому, кто пытался сорвать его концерт и натравить на него агрессивно настроенных молодчиков. "Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше", – цитирует Бориса Гребенщикова Ukraina.ru.
Хотя трудно представить, что БГ, как истинный пацифист, отреагировал бы иначе. Маловероятно, что он стал бы проявлять негодование или ответную агрессию.
Легендарный рок-музыкант Борис
Гребенщиков специально прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести ряд
концертов в украинской столице. Отметим, что группа
"Аквариум" регулярно выступает с бесплатными уличными концертами
в различных городах.
Катастрофа спустя месяц после открытия
Актриса изменилась до неузнаваемости
Продюсер обнародовал результат ДНК-теста
Красавица перекроила себя до неузнаваемости