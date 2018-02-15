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Происшествия

Шокирующие подробности кровавой бойни в американской школе

Фото: GLOBAL LOOK press/Mike Stocker
Стало известно, почему 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе города Парклэнд в штате Флорида. Он неоднократно угрожал ученикам и педагогам. 
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Трагедию 14 февраля уже признали одной из самых кровавых за всю историю подобных ЧП в образовательных учреждениях США. Пока правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, открываются страшные детали происшествия и причины, которые привели к беде.

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Исключенный из школы за систематическое нарушение дисциплины Николас Круз открыл огонь из автоматической винтовки Colt AR-15 на территории учреждения. В результате 17 человек погибли, примерно столько же получили ранения.

Трагедию прокомментировал президент США Дональд Трамп, высказав соболезнования. "Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен больше чувствовать себя в опасности в американских школах", – написал в своем Twitter глава Белого дома.

Установлено, что парень прибыл к зданию школы и включил пожарную сигнализацию. По словам свидетелей, дети и педагоги подумали, что это учебная тревога, и начали покидать классы. В это время злоумышленник открыл огонь, сообщает "Газета.ru".

В возникшем хаосе не все поняли, что происходит, но некоторые преподаватели быстро сориентировались в ситуации. В частности, Мелисса Фалковски собрала 19 подростков и закрылась с ними в общественном туалете. Прятаться им пришлось 40 минут.

Кто-то успел перепрыгнуть через забор и скрыться. Одним из таких счастливчиков стал Бейли Восберг. "Когда я бежал, увидел, как к школьному зданию мчатся полицейские машины и фургоны со спецназом. Кроме того, услышал шум вертолета", – рассказал юноша.

Полицейские быстро прибыли на место ЧП, но Круз сбежал. Его задержали спустя час. Здесь информация источников отличается. По данным некоторых СМИ, злоумышленник не оказывал сопротивления стражам порядка. Другие сообщают, что Николас вступил в перестрелку с полицейскими и получил легкое ранение.

Винтовку парень приобрел в 2017 году. "Он буквально с ума сходил по теме оружия, ножей и всего, что с этим связано. Кроме того, он часто включал пожарную сигнализацию без причины", – рассказал один из учащихся школы. По его словам, Круз был изгоем – одноклассники с ним не дружили.

Кроме того, Николас рано остался без родителей. Его отец умер 12 лет назад от тяжелого заболевания, а приемная мать скончалась от воспаления легких в 2017 году. Учителя рассказали, что Круз неоднократно угрожал им и ученикам расправой.

Автор: Людмила Фоканова15 февраля 2018, 11:01

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