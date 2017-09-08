Актера-карателя Пашинина нашли мертвым в Донбассе

По неподтвержденной информации, известный российский актер Анатолий Пашинин, воевавший в Донбассе в составе карательных войск, погиб во время обстрела. Об этом сообщил в соцсети писатель, боец ополчения ДНР Захар Прилепин.

О гибели Пашинина деятель культуры написал у себя в Twitter. "Пишут актера Пашинина убили в результате обстрела. Кто начнет злорадствовать – буду банить. Не употребляйтесь скотам", – заявил Прилепин, обращаясь к своим подписчикам.

Писатель добавил, что даже не представляет, где и в каком бою мог быть убит актер. По словам Прилепина, в день гибели Пашинина войска ополчения вообще не воевали, так как "начальство не велит". "Я даже не знаю, где его подраздел находится", – написал он.

Вместе с тем, боец ДНР выразил надежду на то, что все-таки смерть актера – всего лишь слухи. "Пусть живет. Только дома пусть живет. Если погиб – никакой радости нет", – заключил Прилепин.

Напомним, актер Пашинин стал известен в России после выхода в эфир фильмам "Грозовые ворота", "Адмирал" и "Мы из будущего". В конце августа этого года стало известно о том, что 38-летний мужчина стал добровольцем украинской армии и воюет в Донбассе.

Узнав об этом, коллега Пашинина по актерскому цеху Михаил Поренченков предупредил сбежавшего на Украину артиста: "Может, мы еще встретимся, просто это, как я сказал, будут разные стороны баррикад. Но у нас память хорошая и здоровья много. Научится в их рядах чему-либо – разучим!" В свою очередь, писатель Захар Прилепин настоятельно порекомендовал Пашинину избегать встреч с ним, особенно в бою. "Я не знаком с Пашининым, но это его личный выбор. Искренне рекомендовал бы ему не встречаться с моим подразделением в бою", – сказал он.