Подробности изнасилования уснувшей на московском пляже бизнес-леди

В воскресенье, 13 августа 27-летняя москвичка пришла позагорать вместе с подругами в Гончаровский парк. Когда девушки разделись и расслабились на солнце, к одной из них из кустов подкрался маньяк.

Москвичка, пришедшая позагорать с подругами в Гончаровском парке, расстелила свой плед в тени у пруда и осталась в одном купальнике. Рядом отдыхали и другие посетители, многие с детьми, сообщает МК.

Как рассказали позже свидетели, модно одетый мужчина какое-то время наблюдал за разомлевшими на солнце девушками из-за ближайшего куста. Распалившись, маньяк подкрался к одной из них и, присев. попытался совершить с ней сексуальные действия. Мгновенно придя в себя, девушка схватила первое что попалось под руку – это оказалось сложенное рядом платье – и принялась хлестать насильника по лицу. Похотливому незнакомцу пришлось срочно ретироваться. Когда опасность миновала, девушка обратилась в полицию.

Публикация от Гончаровский Парк (@goncharovskypark) Июл 26 2017 в 4:27 PDT

Как выяснилось, пострадавшая является одним из руководителей компании, что занимается в Москве озеленением. В частности, организация проводит санитарную обрезку, формирование кроны и лечение деревьев в Александровском саду и на территории московского Кремля, за что неоднократно была отмечена благодарностями Управления делами президента России.

Подробности изнасилования на пляже: жертвой маньяка оказалась озеленитель Кремля https://t.co/xwqqYAw1oJ — МК (@mkomsomolets) 15 августа 2017 г.

Задержанный по горячим следам похотливый модник оказался приезжим из Карелии. 34-летний мужчина отрицает факт изнасилования.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в Гончаровском парке в Москве мужчина напал на уснувшую бизнес-леди с целью надругаться над ней. Пострадавшая проснулась, когда незнакомец начал совершать действия сексуального характера. Злоумышленник задержан и изобличен. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас насильник находится под стражей.