Россиянам в Турции угрожает опасный вирус

В Турции началось массовое распространение опасного вируса Коксаки. Опасность грозит многим туристам, в том числе и гражданам России.

По данным СМИ, для возникновения эпидемии вируса Коксаки необходим влажный и жаркий климат. Следовательно, Турция является идеальным местом для массового распространения инфекции, передает телеканал "РЕН ТВ". сообщается, что Коксаки является заразным заболеванием, против которого до сих пор не изобретена вакцина – медикам приходится бороться лишь с симптомами вируса, а не с ним самим.

Среди симптомов заболевания врачи выделяют повышение температуры тела до 40 градусов, сыпь по всему телу и обезвоживание. Более того, из-за заражения вирусом Коксаки возможно возникновение сердечных заболеваний. Также сообщается, что от болезни даже может развиться менингит.

Из-за роста заболеваемости вирусом многие туристы, в том числе и из России, вынуждены вернуться домой. Местные журналисты уже сообщили о жутком прецеденте – в одном из турецких отелей вирусом Коксаки заразилась семья из Украины.

"На третий день отдыха наш младший ребенок заразился вирусом, но врачи нам ничего об этом не сказали. В результаты мы все заболели, и симптомы болезни пугают", – рассказал украинец. "Четыре дня держится температура, затем – сыпь и зуд, из-за которого уже третий день невозможно спать, плюс диарея. И так со всеми членами нашей семьи", – цитирует его MICE Times Asia.

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Турция: вирус Коксаки — verveer (@Veronica__Gr) 4 августа 2017 г.

Напомним, ранее в августе 2017 года в США был зафиксирован первый в этом году случай заражения вирусом Зика. Передача заболевания произошла половым путем. Отметим, что лихорадка распространяется москитами Aedes aegypti, и заражение приводит к развитию симптомов, похожих на горячку, чесотку и боль в суставах.