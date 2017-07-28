На школьницу за день напали два насильника
Девушка пришла с другом к железнодорожной станции Уиттон. По какой-то причине постороннему мужчине азиатской внешности удалось увести школьницу в безлюдное место и надругаться над ней.
Выбравшись на дорогу, потерпевшая остановила машину, но снова стала жертвой насилия, сообщает Daily Mail. Второго злоумышленника она описала как высокого азиата 20 лет, крупного телосложения, с бородой. На нем были черные джинсы и синий свитер.
"Это было ужасное испытание для девушки, специально обученные сотрудники поддерживают ее. Детективы изучают данные видеонаблюдения в попытке идентифицировать правонарушителей. Мы заинтересованы в информации от свидетелей", – рассказал инспектор Тони Фицпатрик.
Girl, 15, is raped TWICE by two different men in same day https://t.co/Jw6G0WMJIl— Alexandra Marginean (@AlexaMarginean) 28 июля 2017 г.
К расследованию подключилась транспортная полиция. Правоохранители просят откликнуться возможных очевидцев.
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