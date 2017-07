На школьницу за день напали два насильника

Девушка пришла с другом к железнодорожной станции Уиттон. По какой-то причине постороннему мужчине азиатской внешности удалось увести школьницу в безлюдное место и надругаться над ней.

Выбравшись на дорогу, потерпевшая остановила машину, но снова стала жертвой насилия, сообщает Daily Mail. Второго злоумышленника она описала как высокого азиата 20 лет, крупного телосложения, с бородой. На нем были черные джинсы и синий свитер.

"Это было ужасное испытание для девушки, специально обученные сотрудники поддерживают ее. Детективы изучают данные видеонаблюдения в попытке идентифицировать правонарушителей. Мы заинтересованы в информации от свидетелей", – рассказал инспектор Тони Фицпатрик.

