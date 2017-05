Лидер Soundgarden Крис Конелл покончил с собой

Стала известна причина внезапной смерти 52-летнего солиста Soundgarden Криса Корнелла. Как оказалось, музыкант свел счеты с жизнью.

По последним сообщениям западных СМИ, музыкант повесился. Буквально за несколько часов до этого он отыграл концерт на арене Fox Theatre в Детройте. К слову, в программе была композиция, посвященная смерти – In My Time of Dying .

Тело Корнелла было найдено в ванной комнате гостиничного номера. Тревогу забила супруга музыканта Вики Карейианнис – она обратилась в полицию с просьбой взломать дверь.

Судмедэксперты уже подтвердили, что скорее всего Крис свел счеты с жизнью путем повешения. О причинах его поступка пока ничего неизвестно.

Корнелл не скрывал от общественности, что в юном возрасте был подвержен депрессивным состояниям. Так, в начале 90-ых годов он больше года просидел дома, никуда не выходил и ни с кем не общался. Все это время талантливый музыкант занимался игрой на гитаре и барабанах, совершенствуя свое мастерство.

Свой первый известный альбом Soundgarden выпустили в конце 1991 года. Он назывался Badmotorfinger и был с восторгом воспринят публикой. Корнелл славился не только своим талантом,но и способностью создавать истинные шедевры буквально за считанные минуты. Так, Black Hole Sun он написал за 15 минут. "Я просто переставлял слова", – позднее признался Крис в интервью.

Смерть Криса Корнелла – огромная потеря для всего мира. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.