Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока.

"Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего", – цитирует Гребенщикова ТАСС.

Стоит отметить, что в оригинале первая строчка стихотворения звучит как "Над небом голубым...". Однако Гребенщиков ее исполнял как "Под небом голубым..."

Волохонский выступил автором большого количества стихотворений, прозаических произведений и пьес – от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке.





Поэт родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973 году Волохонский эмигрировал в Израиль, в конце 1980-х переехал в Германию. В эмиграции поэт также занимался литературным переводом. К произведениям, над которыми он работал, относятся книга переложений из Катулла, "Блеск" – извлечения из книги "Зогар", а также сборник переведенных фрагментов из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.

Над небом голубым

Есть город золотой

С прозрачными воротами

И яркою стеной



А в городе том сад

Все травы да цветы

Гуляют там животные

Невиданной красы



Одно как рыжий огнегривый лев

Другое – вол, исполненный очей

Третье – золотой орел небесный

Чей там светел взор незабываемый



А в небе голубом

Горит одна звезда

Она твоя о Ангел мой

Она всегда твоя



Кто любит тот любим

Кто светел тот и свят

Пускай ведет звезда твоя

Дорогой в дивный сад



Тебя там встретят огнегривый лев

И синий вол исполненный очей

С ними золотой орел небесный

Чей так светел взор незабываемый

