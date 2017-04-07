В Стокгольме полиция допрашивает двух задержанных

Представитель полиции Швеции подтвердил, что после теракта в Стокгольме правоохранители задержали двух человек. "Мы взяли двух человек для допроса, но это не обязательно значит, что они подозреваемые", – цитирует его "Газета.ru". Полиция готова поговорить с каждым, кто способен помочь в расследовании атаки, добавили в шведской полиции.
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