В Стокгольме полиция допрашивает двух задержанных

Представитель полиции Швеции подтвердил, что после теракта в Стокгольме правоохранители задержали двух человек. "Мы взяли двух человек для допроса, но это не обязательно значит, что они подозреваемые", – цитирует его "Газета.ru". Полиция готова поговорить с каждым, кто способен помочь в расследовании атаки, добавили в шведской полиции.