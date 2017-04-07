Несущийся по Стокгольму грузовик попал на видео

Установленная в одном из магазинов Стокгольма камера сняла момент выезда грузовика террориста на улицу Дроттнинггатан в центре города, передает Life.ru. На записи видно как люди в панике пытались убежать с траектории движения многотонной фуры. Многие спаслись благодаря тому, что успели забежать в окрестные лавки.
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