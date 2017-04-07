Поимка террориста в Стокгольме попала на видео

Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма, был задержан подозреваемый в совершении теракта. Операция шведский правоохранителей попала на видео.
Примечательно, что в Сети появилось сразу несколько записей, сделанных с разных ракурсов. Возможно, что полиция задержала нескольких человек.
Уже с 13 апреля в столичный регион вновь вернется зимняя погода
Популярный исполнитель напомнил, что является отцом
Новая избранница подарила режиссеру долгожданного сына
Тарасов больше не прячет от поклонников свою возлюбленную