Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына

Южнокорейское издание The Korea Times сообщает, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за немалого наследства: Ким Чен Ир жалел старшего сына, выросшего за границей. По другой версии, он имел доступ к секретным валютным счетам своего дяди Чан Сон Тхэка, казненного в 2013 году.

Пришедший к власти Ким Чен Ын потребовал от брата вернуться на родину вместе с деньгами, и отказ сильно разозлил его. Напомним, что младший сын Ким Чен Ира стал новым вождем Северной Кореи, поскольку старший лишился права занять престол из-за конфликта с отцом.

Между тем выяснилось, что группа киллеров из шести человек убила Ким Чен Нама всего за несколько секунд. По предварительной версии, в аэропорту Куала-Лумпура его окружили у стойки регистрации, сообщает The Times. Один из мужчин преградил путь Ким Чен Наму, а состоявшая в отряде убийц женщина применила удушающий прием.

A woman thought to be one of the suspects in Kim Jong Nam’s murder leaves a Malaysian police station on Thurs (Photo by CCTV's Deng Xuemei) pic.twitter.com/ZuoWUHa0DH