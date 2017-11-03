Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Тело депутата нашли около часа ночи. У Самарского была проломлена голова. Есть предположение, что нападение связано с бизнесом покойного. Однако в первую очередь озвучены версии убийства по политическим мотивам и разбоя.
Сергей Самарский возглавлял в Северодонецком городском совете фракцию "БПП". Кроме того, он был советником мэра города и отвечал за борьбу с коррупцией в горсовете. О трагедии стало известно из сообщения, которое опубликовал в Facebook заммэра Северодонецка Григорий Пригеба.
"Убили по-скотски, как подонки. До четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех, кто попадает в поле следствия", – написал Пригеба.
По данным руководителя подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, сейчас "продолжаются неотложные следственные действия". Гарбуз рассказал телеканалу "112 Украина", что 2 ноября, около шести часов вечера, Самарский вышел из здания городского совета и позвонил супруге. Депутат намеревался отправиться домой, позже у него был запланирован эфир на телеканале.
По данным местной полиции, около полуночи тело депутата с признаками насильственной смерти нашли в районе МЖК "Мрия". По некоторым данным, его ударили кирпичом. Возбуждено дело об умышленном убийстве. На месте происшествия продолжают работу спецслужбы. Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай, точную причину смерти назвать пока не представляется возможным – с телом работают судебные медики.
Пользователи соцсетей выражают возмущение бездействием правоохранительных органов и "беспределом", творящимся на улицах украинских городов. Напомним, 25 октября взрыв прогремел в центре Киева, был ранен депутат Верховной рады от радикальной партии Игорь Мосейчук, его охранник погиб. И это был далеко не первый подобный случай. В апреле 2014 года мэру Харькова Геннадию Кернесу выстрелили в спину. В том же 2014-м дом мэра Львова Андрея Садового дважды обстреляли из гранатомета. В ноябре 2015-го снайпер обстрелял кабинет бывшего в то время генпрокурором Украины Виктора Шокина. В декабре того же года возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату в спикера украинского парламента Андрея Парубия. И этот список покушений далеко не полный.
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