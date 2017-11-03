Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым

Убит депутат Северодонецкого горсовета от "Блока Петра Порошенко" ("БПП") Сергей Самарский. Тело обнаружили минувшей ночью. Следствие рассматривает версии разбойного нападения либо убийства по политическим мотивам.

Тело депутата нашли около часа ночи. У Самарского была проломлена голова. Есть предположение, что нападение связано с бизнесом покойного. Однако в первую очередь озвучены версии убийства по политическим мотивам и разбоя.

Сергей Самарский возглавлял в Северодонецком городском совете фракцию "БПП". Кроме того, он был советником мэра города и отвечал за борьбу с коррупцией в горсовете. О трагедии стало известно из сообщения, которое опубликовал в Facebook заммэра Северодонецка Григорий Пригеба.

"Убили по-скотски, как подонки. До четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех, кто попадает в поле следствия", – написал Пригеба.

По данным руководителя подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, сейчас "продолжаются неотложные следственные действия". Гарбуз рассказал телеканалу "112 Украина", что 2 ноября, около шести часов вечера, Самарский вышел из здания городского совета и позвонил супруге. Депутат намеревался отправиться домой, позже у него был запланирован эфир на телеканале.

По данным местной полиции, около полуночи тело депутата с признаками насильственной смерти нашли в районе МЖК "Мрия". По некоторым данным, его ударили кирпичом. Возбуждено дело об умышленном убийстве. На месте происшествия продолжают работу спецслужбы. Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай, точную причину смерти назвать пока не представляется возможным – с телом работают судебные медики.

Пользователи соцсетей выражают возмущение бездействием правоохранительных органов и "беспределом", творящимся на улицах украинских городов. Напомним, 25 октября взрыв прогремел в центре Киева, был ранен депутат Верховной рады от радикальной партии Игорь Мосейчук, его охранник погиб. И это был далеко не первый подобный случай. В апреле 2014 года мэру Харькова Геннадию Кернесу выстрелили в спину. В том же 2014-м дом мэра Львова Андрея Садового дважды обстреляли из гранатомета. В ноябре 2015-го снайпер обстрелял кабинет бывшего в то время генпрокурором Украины Виктора Шокина. В декабре того же года возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату в спикера украинского парламента Андрея Парубия. И этот список покушений далеко не полный.