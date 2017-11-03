Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым

Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Президентские амбиции Собчак Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Пятница 3 ноября
Лента новостей
16:08
Рецепт бургера по-ижевски
16:05
Луис Фонси пропустит церемонию American Music Awards ради концерта в Москве
16:01
Семейная драма Карена Шахназарова
15:52
Назван срок годности останков Ленина
15:45
Детектив как анализ человеческой жизни
15:43
Навальному грозит реальный тюремный срок
15:25
Совет на выходные
15:07
Как правильно играть свои роли в жизни
14:46
Британку осудили за долгое кормление грудью дочерей
14:08
Шлепки по попе провоцируют депрессию
13:59
В Минобрнауки устроили разборки из-за презерватива
13:58
Панин разоблачил страхи Галкина после грязного гей-скандала
13:56
Роскошный отдых миллиардера Захарченко
13:40
46-летняя Нонна Гришаева сыграла свадьбу
13:36
По Орлу проехал горящий автобус (видео)
13:18
Названы главные причины разводов
13:07
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
12:57
Известная ведущая ударила по лбу зрительницу на шоу
12:54
Москвичи в восторге от нового iPhone X
12:41
Отдыхающей на море жене Джигарханяна предъявили ультиматум
12:35
Названо лучшее время для покупки нового iPhone
12:28
В гостиницу в Сибири пришел медвежонок
12:21
В Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля "Басня"
12:19
Котлеты Нагиева взволновали Градского
11:51
Юный студент женился на 91-летней бабушке ради денег
11:51
Леонид Агутин: Мне до сих пор за это стыдно
11:50
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
11:38
Больным и беременным увеличили пособия
11:35
Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову
11:11
Рабочий зарезал дилера после смерти дочери от наркотиков
11:03
Мужчинам с кривым пенисом может грозить смерть
10:55
В Москве стартовали продажи iPhone X
10:50
У полковника Захарченко нашли 30 миллиардов
10:46
Плющенко подрался в результате проверки во дворе
10:29
Газировка оказалась смертельно опасной
10:19
Максакова ввела в ступор своим странным поведением
10:03
Джигарханян взашей вытолкал из театра рыдающую тещу
09:58
Мороз в столице поставил рекорд
09:54
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
09:37
Максакова и Этуш блеснули в театре
09:34
Ведущая оголилась в прямом эфире (видео)
09:27
Любовница изуродовала бывшего мужа Сябитовой
09:18
Под Оренбургом пьяный водитель устроил смертельное ДТП
09:15
Москва и Киев шагнули навстречу друг другу
09:09
Главные события Москвы с 3 по 9 ноября
09:06
Анджелина Джоли выйдет замуж в Камбодже
09:01
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
08:51
В Японии произошло землетрясение
08:46
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
08:36
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
08:31
Ксения Собчак села в лужу на людях
08:04
"У нас проблема": Трамп мечтает о спасительной встрече с Путиным
07:47
В ДТП с автобусом под Красноярском пострадали дети
21:56
Звезда "Дома-2" открестилась от связи с любовницей Вороненкова
21:52
Успенская отбивает геев у Бузовой
21:34
Опечаленная Лобачева набросилась на близких Марьянова
21:29
Грязные подробности жизни бывшей любовницы сына Шукшиной
20:49
Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)
20:44
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
20:31
Опустившуюся Украину сравнили с СССР
20:24
Захарова удивила озорным видом после позора в эфире
20:02
Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине
20:00
Под Москвой электричка протаранила иномарку
19:26
Актер Марьянов был отравлен
18:39
Прихожанки бьются в экстазе от попа-атлета в эротичном белье
18:24
В Москве из окна жилого дома выпал человек
17:53
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
17:49
У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле
17:38
Красавчик из "Дома-2" попал в страшную аварию
17:27
Президент Киска угодил в ДТП
17:11
Сати Казанова ужаснула болезненной худобой
17:03
Facebook уличили в прослушке
16:43
Жена Малинина откровенно о нищебродах и зависти
16:27
Сбежавшая жена Джигарханяна устроила вакханалию
16:22
Коренной чернокожий москвич подался в президенты России
15:55
Развод не омрачил жизнь Валерии Ланской
15:46
Умер создатель "Прямой линии"
15:45
Звезда "Голоса" даст концерт в Москве
15:39
Польша признала украинцев варварами
15:30
Москвичи избавляются от квартир в новостройках
15:29
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
15:06
Московским театралам предложили пройти бесплатный литературный квест
15:01
Трамп решил самоутвердиться за счет узбека
14:55
Назван лучший смартфон месяца
14:50
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным
14:48
Компания Илона Маска отчиталась о рекордных убытках
14:43
В Петербурге грабители похитили 20 тонн мяса
14:28
Божену Рынскую резко заткнули
14:27
Поклонская и Кадыров объединились против Ленина
14:25
"Почту России" обвинили в навязывании услуг
14:21
Собчак выпороли розгами после подлого бегства Летучей
14:20
Москвичи сошли с ума перед продажами нового iPhone
14:14
Стрелок на машине инвалида устроил разборки на дороге в Москве
14:03
Вдовец раскрыл подробности смерти Людмилы Гурченко
14:02
США испугались "зверского" российского оружия
13:59
Мать возмущена грехопадением Малышевой
13:53
Google обвинили в войне против России
13:43
После секс-скандала Кевину Спейси нужен врач
13:25
Тверского стрелка оставили в тюрьме до конца жизни
13:16
Сенсационное заявление порнозвезды Берковой после венчания
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру
Происшествия

Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым

Сергей Самарский. Фото: facebook.com/sergej.samarskij
Убит депутат Северодонецкого горсовета от "Блока Петра Порошенко" ("БПП") Сергей Самарский. Тело обнаружили минувшей ночью. Следствие рассматривает версии разбойного нападения либо убийства по политическим мотивам.
прочитано 1405 раз

Тело депутата нашли около часа ночи. У Самарского была проломлена голова. Есть предположение, что нападение связано с бизнесом покойного. Однако в первую очередь озвучены версии убийства по политическим мотивам и разбоя.

ПО ТЕМЕ

Опустившуюся Украину сравнили с СССР

Украина запустила ракеты в сторону Крыма

Польша признала украинцев варварами

Сергей Самарский возглавлял в Северодонецком городском совете фракцию "БПП". Кроме того, он был советником мэра города и отвечал за борьбу с коррупцией в горсовете. О трагедии стало известно из сообщения, которое опубликовал в Facebook заммэра Северодонецка Григорий Пригеба.

"Убили по-скотски, как подонки. До четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех, кто попадает в поле следствия", – написал Пригеба.

По данным руководителя подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, сейчас "продолжаются неотложные следственные действия". Гарбуз рассказал телеканалу "112 Украина", что 2 ноября, около шести часов вечера, Самарский вышел из здания городского совета и позвонил супруге. Депутат намеревался отправиться домой, позже у него был запланирован эфир на телеканале.

По данным местной полиции, около полуночи тело депутата с признаками насильственной смерти нашли в районе МЖК "Мрия". По некоторым данным, его ударили кирпичом. Возбуждено дело об умышленном убийстве. На месте происшествия продолжают работу спецслужбы. Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай, точную причину смерти назвать пока не представляется возможным – с телом работают судебные медики.

Пользователи соцсетей выражают возмущение бездействием правоохранительных органов и "беспределом", творящимся на улицах украинских городов. Напомним, 25 октября взрыв прогремел в центре Киева, был ранен депутат Верховной рады от радикальной партии Игорь Мосейчук, его охранник погиб. И это был далеко не первый подобный случай. В апреле 2014 года мэру Харькова Геннадию Кернесу выстрелили в спину. В том же 2014-м дом мэра Львова Андрея Садового дважды обстреляли из гранатомета. В ноябре 2015-го снайпер обстрелял кабинет бывшего в то время генпрокурором Украины Виктора Шокина. В декабре того же года возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату в спикера украинского парламента Андрея Парубия. И этот список покушений далеко не полный.

Автор: Андрей Евлампиев3 ноября 2017, 13:08

комментарии

Политика

"У нас проблема": Трамп мечтает о спасительной встрече с Путиным
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Польша признала украинцев варварами
Трамп решил самоутвердиться за счет узбека

Шоу-бизнес

Семейная драма Карена Шахназарова
Неожиданное признание Пугачевой вызвало нервный тик
Меньшова в "голом" платье сразила наповал
Панин разоблачил страхи Галкина после грязного гей-скандала

Проишествия

Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции

Lifestyle

Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Шоу-бизнес

Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову

Балерину извели обвинения в беспробудном пьянстве
Шоу-бизнес

Отдыхающей на море жене Джигарханяна предъявили ультиматум

Элина Мазур рассказала о судьбе Виталины Цымбалюк-Романовской
Общество

Роскошный отдых миллиардера Захарченко

Как шиковал бывший сотрудник МВД
Шоу-бизнес

46-летняя Нонна Гришаева сыграла свадьбу

Актриса призналась, что не приемлет интриг

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп здоровья на ноябрь
Мужу Берковой родит детей другая женщина
Бизнес-гороскоп на ноябрь

Фоторепортажи

Москвичи в восторге от нового iPhone X
Максакова и Этуш блеснули в театре
Паулина Андреева осталась без волос
Королева "качалки" покорила Сеть

Спорт

Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)
У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле
Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014

Регионы

По Орлу проехал горящий автобус (видео)
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине
Красотку-помощницу мэра ударили 7 раз ножом из-за цепочки и сережек
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru