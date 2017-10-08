На парковке горящего ТЦ взрываются машины

На подземной парковке торгового центра "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД от воздействия высоких температур взорвались несколько автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. Очевидцы сообщают, что громкие хлопки раздаются до сих пор.
Напомним, днем 8 октября на внешней стороне 65-го километра МКАД загорелся торговый центр "Синдика". По последним данным, площадь возгорания составила три тысячи квадратным метров. С места ЧП было эвакуировано около 500 человек.
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