Жуткий пожар в торговом центре в Москве тушат вертолетами

Днем 8 октября на внешней стороне 65-го километра МКАД загорелся торговый центр "Синдика". По последним данным, площадь возгорания составила три тысячи квадратным метров. С места ЧП было эвакуировано около 500 человек. "На тушение пожара вылетел вертолет Ка-32", – цитирует РИА Новости представителя Центрального регионального центра МЧС России.

Публикация от Диитрий (@diitrii4029) Окт 8 2017 в 5:20 PDT