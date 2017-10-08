Жуткий пожар в торговом центре в Москве тушат вертолетами

Днем 8 октября на внешней стороне 65-го километра МКАД загорелся торговый центр "Синдика". По последним данным, площадь возгорания составила три тысячи квадратным метров. С места ЧП было эвакуировано около 500 человек. "На тушение пожара вылетел вертолет Ка-32", – цитирует РИА Новости представителя Центрального регионального центра МЧС России.
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