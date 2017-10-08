Первые кадры с места крупного пожара на рынке в Москве

На рынке "Синдика" в Москве произошел пожар, передает телеграм-канал Mash. Очевидцы уже опубликовали в Сети первые кадры с места происшествия. На них видно значительное задымление в районе торгового центра. Подробности произошедшего устанавливаются.

Публикация от Диитрий (@diitrii4029) Окт 8 2017 в 5:20 PDT