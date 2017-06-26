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Гороскоп

Что происходит в жизни Елены Кориковой

Елена Корикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev/
Разрыв отношений между Еленой Кориковой и Сергеем Астаховым еще несколько лет назад активно обсуждался в кинотусовке. И если личная и профессиональная жизнь Сергея ни является тайной, то вот о том, что происходит в жизни Елены Кориковой, покрыто завесой неизвестности.
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Чтобы разобраться, почему некогда известная актриса пропала с экранов и что происходит в ее личной жизни, Dni.Ru обратились к астрологу Марине Макаровой. "У Елены Кориковой очень интересная, хорошо законфигурированная карта. Сильный Нептун, а также Луна в Рыбах наделили Елену творческими способностями. Поэтому выбор актерского пути оправдан и не случаен", – считает специалист.

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"Стеллиум планет в Близнецах говорит о высокой общительности, подвижности и постоянном стремлению к интеллектуальному контакту, но, в то же время, о некоторой поверхностности человека, когда все одновременно интересно, но ничто не трогает до глубины души". – уверена Макарова. Астролог добавила, что такие люди любые отношения, будь то личные или деловые, воспринимают как способ обмена информацией и интересное времяпрепровождение.

Напротив, Солнце в Овне в оппозиции с Ураном наделяют Елену характером взрывным, непредсказуемым, нетерпимым к каким-либо ограничениям, считает специалист. "А овновский Меркурий в оппозиции с Плутоном указывает на свойственную его обладателю колкость и остроту в высказываниях – такие люди "за словом в карман" не полезут", – добавила она.

"Одним словом, Елена – человек очень интересный, но непростой. Таким "боевым" людям обычно очень сложно долго находиться в партнерских отношениях: они либо начинают стремиться к доминированию, либо просто устают от рутины", – уточнила Макарова.

"Что же касается разрыва отношений с Сергеем Астаховым, то, боюсь, это был лишь вопрос времени. Согласна, даже беглый взгляд на их карту совместимости улавливает, что между партнерами был не просто интеллектуальный контакт и страсть, но и настоящие чувства. Однако, к сожалению, Сергей в принципе не склонении к долгим отношениям. Гармоничный Нептун раскрывает в Сергее творческие таланты, что нашло отражение в выборе профессии. Однако, карта у него скорее напряженная и пораженные оба светила говорят о том, что человек не в гармонии со свои внутренним миром и постоянно пытается себе что-то доказать. А оппозиция Солнца с Марсом добавляют импульсивности внешним проявлениям, то есть мог он и вспылить, и прикрикнуть, и ревновать. – рассказала астролог. – Но самое главное – это нескомпенсированная оппозиция "женских" планет, Луны и Венеры, в карте Сергея. Такое положение указывает, что мужчину на разных этапах жизни привлекают совершенно противоположные типажи партнеров и в этом поиске совершенства достичь идеала обычно очень сложно. С одной стороны, его овновская Венера стремится к бесчисленным завоеваниям, ей необходим постоянный драйв, новизна и яркость отношений; партнер должен быть броский, "с огоньком". И в определенный период Сергей нашел себе яркого солнечного Овна в лице Елены".

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Публикация от Елена Корикова (@elena.korikova)

По словам Макаровой, С другой стороны, Луна в Весах в карте Сергея ищет гармонии и равновесия, женщину утонченно-возвышенную, способную на компромиссы и понимание. "Его нынешняя возлюбленная, учительница начальных классов Виктория Савкеева, яркое подтверждение весовского типажа: умная, интеллигентная, наверняка спокойная и понимающая женщина. Солнце в трине с Ураном подтверждает и тот факт, что она значительно младше его по возрасту", – заявила астролог.

"Так что же происходит в жизни Елены Кориковой в настоящий момент и что ждет ее в будущем? По некоторым указаниям можно предположить, что Елена Корикова родилась в первой половине дня и, как следствие, является обладателем Луны в Рыбах", – предположила Макарова.

Специалист считает, что таким людям сложно контролировать свои эмоции, зачастую они склонны к депрессивным состояниям, которые хочется "заедать" или "запивать". Поэтому неудивительно, что в сложный для любой женщины период расставания с любимым мужчиной, а также сравнительно небольшой профессиональной востребованности (мы действительно не так часто видим Елену на экранах), актриса ушла в свой внутренний мир и практически не появляется на светских мероприятиях, добавила астролог.

"Однако из прогностической карты видно, что уже в самое ближайшее в жизни Елены Кориковой произойдут положительные изменения. Смена знака прогрессивных Луны и Меркурия "растормошат" Елену, появится внутренний запрос снова ощутить себя в элите общества", – сообщила Макарова.

Эксперт заявила, что Корикова станет более открытой социуму, что найдет реализацию в повышении социальной активности: съемки, поездки, гастроли, общение с поклонниками. "Прогрессивное полнолуние начала 2018 года и вовсе может привести к частичной "перезагрузке", когда захочется в корне что-то поменять в своей жизни: прежние ценности и привычки могут морально устареть, а на их смену придут новые, свежие идеи и веяния, новый взгляд на жизнь.Что же касается личной жизни, то есть все основания полагать, что в 2019-2020 году, когда прогрессивное Солнце соединится с натальными Венерой и Марсом, у Елены Кориковой наступит новый, активный этап в жизни, связанный с темами влюбленности и отношений. Лично я от всей души желаю Елене всех благ, как в профессиональной, так и личной жизни", – добавила астролог.

26 июня 2017, 21:47

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