Елена Корикова изменила внешность

Известная актриса Елена Корикова изменилась. Новая внешность звезды сериала "Бедная Настя" восхитила фанатов.

Елена Корикова буквально пропала с радаров представителей СМи несколько лет назад. Некогда одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа сейчас, в основном, играет в театральных постановках и практически не выходит в свет. Редакторы различных ток-шоу и вовсе потеряли надежду зазвать ее на съемки. Елена не дает интервью, не пускает в свой дом. а что происходит в ее личной жизни остается только догадываться.

Светом в оконце для многочисленных поклонников Кориковой является ее страничка в социальной сети Instagram (впрочем, не все верят в то, что этот аккаунт действительно ведет Елена). Там периодически появляются фотографии и короткие видео, на которых запечатлена актриса. В темноволосой женщине, обладающей явно лишними килограммами, довольно сложно узнать некогда прекрасную бедную Настю из одноименного сериала, сделавшего актрису знаменитой.

Впрочем, рано фанаты приуныли. Последние фото свидетельствуют о том, что Елена решила вернуть былую популярность. Корикова решила начать, как это принято у прекрасной половины человечества, с прически. В частности, актриса вернулась к прежнему цвету волос – она снова стала блондинкой. Счастью подписчиков нет предела.

Публикация от Елена Корикова (@elena.korikova) Май 21 2017 в 11:19 PDT

"Как всегда неотразима! Так держать!", "Леночка, как же вам хорошо быть блондинкой! Очень ярко, свежо и невероятно молодо!!!!!", "Просто супер!!!!", "Наконец то!", "Блондинкой на много лучше 👌🏻", "Самая красивая...", "И как всегда сексуальна", "Не то слово как! Красотка!👩🏼👍🏻", "Какая же Вы прелесть-куколка!", "Лена Вам Блондинкой лучше всего!!!!!" – осыпали Корикову комплиментами фанаты.

Ранее стало известно, что 45-летняя актриса переехала из московских хором на Кутузовском за МКАД. Сообщается, что Елена приобрела квартиру в Апрелевке. В Подмосковье она живет несколько месяцев, но уже успела зарекомендовать там себя не лучшим образом. Новая соседка звезды Виктория рассказала, что Елена ни с кем не общается, а в магазине и вовсе устроила скандал.